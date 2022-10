Marcela Patricia Posada Arbeláez es una actriz y modelo colombiana, reconocida por haber interpretado a Sandra Patiño en la serie 'Yo soy Betty, la fea', y a Ruby Palacino en 'Enfermeras', de Canal RCN.​ | Fuente: Instagram

Marcela Posada, la actriz que interpretó a Sandra Patiño, 'La Jirafa' de Yo soy Betty, la fea, reveló que hace diez años optó por vivir sin una pareja sentimental. Tras un largo periodo de abstinencia sexual, la colombiana se sincera y asegura que su decisión es una muestra de "amor propio".

En una entrevista con el programa La Movida, de la cadena RCN, la intérprete detalló que no tiene interés en "amores pasajeros" y tampoco le llama la atención tener citas. De acuerdo a sus declaraciones, en todos estos años ha encontrado el equilibrio en su autoestima.

"Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir. Yo, Marcela Posada, no lo necesito", expresó.

Marcela Posada admite que no ha tenido muy buenas experiencias en cuestiones del amor, haciendo referencia al breve romance que mantuvo con Fernando Gaitán, el director de Yo soy Betty, la fea, que falleció en enero 2019. Según dio a entender, el guionista colombiano habría tenido un estilo de vida agitado.

"Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó", mencionó.

Fue sometida a delicada cirugía

En marzo de 2021, Marcela Posada comentó que una de las intervenciones quirúrgicas a las que se había sometido le ocasionó un grave problema de salud. El implante de senos no salió como esperaba y, con el pasar de los años, su situación se complicó, obligándola a hacer una visita al médico para que le retiren las prótesis.

"Se me explotaron las dos prótesis", relató la actriz de Yo soy Betty, la fea. De acuerdo con lo contado, en el 2020 iba a someterse a una operación para retirárselo, pero por la pandemia de la COVID-19 tuvo que aplazarlo.

Uno de sus seguidores le preguntó si era muy grave lo de las prótesis a lo que Marcela Posada contestó: “Sí, me enteré el 2020, pero ahora sí me tengo que operar como sea”, contó sin dar más detalles.

