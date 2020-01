Lorna Cepeda contó a RPP Noticias detalles sobre su paso por "Yo soy Betty, la fea". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rafael Vereau

El retorno de “Yo soy Betty, la fea” a Netflix generó más de un entusiasmo entre los espectadores de la plataforma. Hija de la nostalgia, la telenovela no tardó en volver a capturar la atención de los televidentes que la siguieron entre 1999 y 2001, pero a la vez supo atraer a un público nuevo con distintas apreciaciones.

Las críticas no tardaron en apuntar que la telenovela ostentaba un contenido machista. Sin embargo, a Lorna Cepeda —que protagonizó la icónica serie con el rol de Patricia Fernández, más conocida como ‘La Peliteñida’— le pareció que el creador Fernando Gaitán fue un adelantado a su época. “Ahorita estoy admirando mucho más a Fernando, porque él se atrevió a hacerla. Es su manera de ver la vida y ahora la veo hasta más real y todo”, dice en entrevista con RPP Noticias.

Para la actriz de “Los Briceño”, otra telenovela transmitida en Netflix, existen elementos en la propuesta de Gaitán que son capaces de interpelar al espectador. “Sí, criticaron que es una serie muy machista, pero estaba mostrando la realidad. ¿Una mujer se está metiendo con el novio de otra y a ti te parece bien, porque es fea? ¿Te parece bien que alguien se meta en el matrimonio o en el compromiso de alguien, porque es fea? Y si fuera una mujer divina, esa sería la mala, ¿no? Son cosas que hacen pensar”, reflexiona.

En ese sentido, Lorna Cepeda valora su paso por “Yo soy Betty, la fea”. “Yo amo esa novela, tengo que confesar que nunca me la pude ver del todo, porque estábamos grabando constantemente. Ahorita por Netflix, pretendo acabarla”, confiesa.

MÁS ALLÁ DE 'LA PELITEÑIDA'



Luego de 17 años, Lorna Cepeda está de regreso en Lima. Gracias a su talento, la actriz despierta admiración en sus seguidores peruanos, quienes, pese a que ella participó en más de 20 telenovelas, la continúan recordando como la antagonista de Betty en un culebrón colombiano que hoy se ha convertido en un éxito tremendo en Netflix.

A más de 19 años de haber interpretado este papel, la actriz declara no sentirse afectada si en algunos países de Latinoamérica la encasillan en este personaje. “He hecho muchas cosas. Entiendo el tema de encasillarse, porque qué mamera que a uno siempre lo estén… como que solo hiciste eso y ya, pero es parte de la vida y de lo que uno hace. Hay personajes que se recuerdan mucho más que otros”, señala.

Y es que, si en Perú Lorna Cepeda es identificada como ‘La Peliteñida’, en Colombia ocurre lo mismo con otro personaje: Petra 'La Celosa', de la telenovela “Chepe Fortuna”. “Es como si hubiese borrado el resto de mi carrera con ese personaje. La gente me decía Lorna, la celosa. A ese personaje lo amé”, manifiesta.

La actriz colombiana vuelve para presentar un concierto de la cantante La India, que se realizará este 2 de febrero en la discoteca Banana del Boulevard Zárate, en Ate. A Cepeda, le fascina la voz de esta intérprete puertorriqueña. Así lo confiesa a RPP Noticias: “Su voz es absolutamente increíble, llega a unos sitios extraordinarios”.

LA VIGENCIA DE UNA SERIE

Según Cepeda, la popularidad de ‘La Peliteñida’ ha renacido en los últimos meses. “Es increíble que vengan niñitos a tomarse fotos conmigo, a mí me emociona mucho”, indica. De allí que cabe apuntar que la telenovela que protagonizó mantenga aún su vigencia entre un público abierto a criticarla, sí, pero también a revisitarla.

¿Por qué “Yo soy Betty, la fea” continúa siendo tan atractiva para el televidente? Cepeda ensaya una respuesta: “La historia, yo siento que todo el mundo se identifica con cada uno de los personajes. No solo con Betty, sino con varios en el transcurso de la novela. De repente con Sofía, o con la impulsadora, o con la misma ‘Peliteñida’. Cuánta gente que tiene un nivel de vida súper grande e importante, pero no tiene ni un peso dónde caerse muerte y jamás en la vida lo demuestra por orgullo”.

De algo, después de todo, no cabe duda: existen características en los protagonistas de esta telenovela que despiertan la empatía entre sus espectadores. Particularidades que resultan atractivas para Cepeda, como actriz, pues si algo le fascina en su trabajo es encarar personajes con “muchos matices”. “Me interesa que a ese personaje le pasen cosas por dentro. Y que tenga una personalidad clara, definida, que me rete mucho”, expresa.

LAS HERMANAS CEPEDA

De un hogar conformado por tres hermanas, entre las que destaca la también reconocida Angie Cepeda, Lorna se considera una persona relajada en muchos aspectos de su vida y sostiene que mantiene una relación muy unida con su familia.

Entre ella y su hermana Angie no hay lugar para la rivalidad, sino para el mutuo apoyo. “Nosotras hablamos de todo, menos de la parte profesional. A no ser que ella esté emboyada con algo o yo esté emboyada con una escena. Yo soy muy unida con mis hermanas. Mi mamá se murió cuando éramos muy jóvenes y el legado más grande que nos dejó era siempre decirnos que debíamos estar juntas por el resto de la vida”, cuenta.

Gracias a ese soporte, Lorna Cepeda tiene el respaldo suficiente para seguir adelante con una vida marcada por el éxito actoral. Entre sus proyectos más recientes, destaca “El diván rojo”, una obra de teatro que el mismo Fernando Gaitán escribió antes de morir. Mientras, su figura brilla en tres producciones actualmente disponibles en Netflix: “Los Briceño”, “Yo soy Betty, la fea” y la cinta “El que se enamora pierde”.