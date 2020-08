Zoe Saldaña lamentó haber interpretado a Nina Simone en la cinta biográfica "Nina". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mike Nelson

Zoe Saldaña pidió perdón entre lágrimas por haber interpretado en el cine a la leyenda de la música Nina Simone en "Nina" (2016), una cinta que despertó un notable debate en Hollywood sobre la representación apropiada de la diversidad en la gran pantalla.



"Nunca debería haber interpretado a Nina", aseguró la actriz afrolatina, con rostro muy serio y sin esconder las lágrimas, en una entrevista de Steven Canals (cocreador de "Pose") publicada en BESE, una plataforma para favorecer la inclusión que fue fundada por Saldaña.



"Debería haber hecho todo lo que estuviera en mi poder para elegir a una actriz negra que interpretara a una excepcionalmente perfecta mujer negra", añadió.



"Creí entonces que tenía el permiso (para encarnarla) porque yo soy una mujer negra. Y lo soy. Pero es Nina Simone. Y Nina tuvo una vida y tuvo un viaje que debería haber sido, y debería ser, honrado al más específico detalle porque era una persona específicamente detallada (...). Se merecía algo mejor", opinó.



"Dicho esto, lo siento, lo siento mucho", afirmó Saldaña.

UNA ANTIGUA POLÉMICA

La polémica sobre "Nina", cinta que escribió y dirigió Cynthia Mort, enfrentó en 2016 a defensores del filme contra seguidores de Simone acerca, entre otros aspectos, de la pertinencia de que Saldaña, hija de madre puertorriqueña y padre dominicano, fuera una actriz adecuada para interpretar a la legendaria cantante negra.



Para asemejarse más a Simone, Saldaña se colocó una prótesis en la nariz y coloreó su piel para hacerla más oscura, un aspecto que a ciertas voces les recordó prácticas racistas de los inicios del cine cuando actores blancos se maquillaban para interpretar papeles de negros.



Al Schackman, líder de la banda de Simone durante décadas, defendió a Saldaña frente a las críticas "injustas" y "severas" que recibió.



"Su retrato es elaborado y muy sensible (...). Zoe hizo un muy buen trabajo y no creo que haya nadie más que pudiera haberlo hecho mejor", aseguró. Sin embargo, familiares y seguidores de Simone mostraron su descontento con la película.

Zoe Saldaña despertó posiciones encontradas por interpretar a Nina Simone en la película "Nina" de 2016. | Fuente: IMDB

A FAVOR Y EN CONTRA

La hija de Nina Simone, Simone Kelly dijo que la familia no estaba "molesta" con Saldaña, pero añadió que no creía que fuera la "elección apropiada" en cuanto a apariencia.



"Hay muchas actrices magníficas de color que podrían haber representado a mi madre de una manera más adecuada", añadió Simone Kelly, quien, no obstante, restó culpa a Saldaña y atacó con dureza el guión de "Nina", centrado en un romance entre la cantante y su representante Clifton Henderson que, según Kelly, nunca existió.



La controversia también llegó a las redes sociales cuando Saldaña publicó un mensaje en Twitter con una cita de Nina Simone: "Te contaré lo que es la libertad para mí. No (tener) miedo. De verdad, realmente no (tener) miedo".



A continuación, la cuenta verificada de los responsables del legado de Nina Simone respondieron con otro mensaje: "Genial historia, pero, por favor, saca el nombre de Nina de tu boca por el resto de tu vida".



En cambio, otras intérpretes como Queen Latifah salieron en defensa de Saldaña. "Creo que Zoe Saldaña es una gran actriz (...). Ella es descendiente de africanos, así que no veo por qué no podría interpretar el papel", dijo.



Icono del jazz y el soul, figura deslumbrante de la música negra del siglo XX y reconocida activista por los derechos civiles, Nina Simone murió en Francia en 2003. (Con información de EFE).