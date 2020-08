Édgar Vivar rompió su silencio y dijo que Televisa perdió los derechos de los personajes de Chespirito el 31 de julio del 2020. | Fuente: Televisa

Agosto arrancó con una triste noticia para los fans de Chespirito: los programas creados por el actor y productor mexicano, como “El Chavo del 8” y "El Chapulín Colorado", no se emitirían más en México y otros países del mundo, anunció su hijo Roberto Gómez Fernández.

Aunque no dio mayores detalles al respecto, recientemente, Édgar Vivar reveló que esta situación se originó luego de que Televisa perdiera los derechos de todos sus personajes.

El popular Señor Barriga contó, al programa de radio mexicano “La Taquilla”, que Chespirito cedió los mencionados derechos a la cadena mexicana hasta el 31 de julio de 2020. Una vez llegada esa fecha, la familia de Gómez Bolaños volvería a tomar posesión de los personajes.

Asimismo, Édgar Vivar apuntó que Televisa no pudo llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito —liderado por los hijos del recordado comediante— para renovar los derechos. Por ello, desde este 1 de agosto, dejaron de salir al aire varios programas como “El Chavo del 8” y "Chespirito" en México y otros países de Latinoamérica.

Pese a que en redes sociales el intérprete del Señor Barriga y Ñoño no quiso decir nada alusivo a este hecho, sí compartió una serie de publicaciones escritas por Florinda Meza que calificaban de injusta esta decisión.

Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

UN HASTA LUEGO A LA PANTALLA CHICA

A través de su cuenta de Twitter, sin dar mayor detalle de lo que pasó, el hijo de Roberto Gómez Bolaños confesó que seguirán luchando para que los programas de su padre regresen, ya que marcaron una generación y se convirtieron en los favoritos de muchas personas

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, escribió Roberto Gómez Fernández.

Su mensaje fue respondido por su hermana Graciela, quien señala que el canal que canceló la transmisión, Televisa, se está beneficiando de los programas.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar… Los intereses económicos no están en la familia”, comentó.

Cabe resaltar que la cadena mexicana contaba con los derechos de las series originales. Sin embargo, “El Chavo del 8”, “Chespirito” y “El Chapulín Colorado”, no podrán ser emitidos en México y en otros 20 países.

Con respecto a esta cancelación, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, también mostró su desacuerdo.

"Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, se lee en su publicación en Twitter.

“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”, finalizó.