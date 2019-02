"El valor de la verdad": Nicola Porcella revela que sufre de depresión y que toma 4 pastillas al día

Nicola Porcella reveló que es 'borderline' y que sufre de depresión.

Nicola Porcella reveló en "El valor de la verdad" que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas al día para sobre llevar esta enfermedad. "Mi familia sufre mucho por eso. Es la razón por la que vivo con mi mamá, porque no me pueden dejar solo porque saben que me hundo a veces", sostuvo en el programa de Beto Ortiz.

Nicola Porcella agregó que "no puede meterse nada", porque toma pastillas hace mucho tiempo. A pesar de eso, reconoció que tomó en la fiesta de Asia. "Es lo que quedé con mi doctor. Tomo cuatro pastillas al día, pero cuando salgo y sé que voy a tomar alcohol, solo tomo tres", comentó. Según detalló, se trata de tres antidepresivos y un ansiolítico.

El caso de Nicola Porcella, según él mismo afirma, es clínico. "A mí me diagnosticaron cambios de ánimo muy rápidos... 'borderline'. Con rasgos de otras cosas, ansioso y todo eso. Sufro mucho cuando tengo mis caídas. La depresión no solo es estar triste, a mí me quita las ganas de todo.

Incluso, ante la pregunta de Beto Ortiz, Nicola Porcella confesó haber tenido pensamientos suicidas. "No sé si [he tenido] fantasías, pero sí se me cruzó por la cabeza", sostuvo.

También agregó que decidió confesar su condición médica sin intención de que sientan pena por él. "Yo no tengo que victimizarme. La imagen que siempre di en televisión es la de un chico fuerte que salió de abajo", dijo.

NO COBRARÁ

Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad" y aseguró que su intención es aclarar las denuncias de las que ha sido objeto por parte de la modelo argentina Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza.

"Estoy viniendo sin cobrar un sol porque creo que este es un tema que no merece tocarlo por plata. Es un tema súper serio que quiero esclarecer de la mejor manera", sijo el concursante de 'realities'.

Nicola Porcella también reveló que "desde el otro canal" nunca lo llamaron para dar su versión de los hechos. "Decidí ir a un lugar neutro, porque si lo hacía en el canal al que pertenecía pensarían que quería lavarme la cara", sostuvo poco antes de comenzar el interrogatorio con Beto Ortiz.

También sostuvo que "intentó tomar cantacto" con el otro canal, sin éxito. "Quise ir a un lugar donde no pueda mentir", agregó.