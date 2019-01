Magaly Medina regresó a la televisión y a su fiel estilo volvió a avivar la polémica. Esta vez leyó en vivo una carta notarial que le envió Jefferson Farfán el pasado viernes 11 de enero.

En el escrito, el futbolista le pide a la conductora que se "abstenga" de hablar de su vida privada en su nuevo programa "Magaly TV: La Firme", debido a que él es un "celoso guardián de su vida privada e íntima".

Por su parte, Magaly se burló de la carta notarial porque ella asegura que el mismo Jefferson Farfán hace pública su vida en Instagram y puede informar sobre la misma en su regreso a la televisión.

Asimismo, la popular 'Urraca' aprovechó su espacio televisivo para enviarle un polémico mensaje al deportista, quien es un usuario activo en redes sociales.

"Él sube imágenes de su juerga y me dice a mí que 'él es un celoso guardián de su vida privada'. Lo siento, Jefferson Farfán, pero si tus juergas se convierten en noticia yo no tengo que ser tu alcahuete ni de nadie porque no estoy violando tu privacidad, si tú mismo te grabas y lo publicas", dijo la controversial conductora.

Finalmente, la conductora de televisión cerró con un fuerte mensaje y le dijo que, a diferencia de otros periodistas, "ella no se vende por una botella de whisky o por un pase a un box privado de discoteca".

MAGALY VS. ADAL RAMONES



Magaly Medina sorprendió a todos sus seguidores en su regreso a la televisión. La conductora entrevistó vía Skype al comediante Adal Ramones, quien en los últimos días aseguró que la denunciaría por un supuesto plagio al logotipo del programa "Adal: El Show".

En la entrevista, Magaly y el comediante mexicano le confesaron que todo se trataba de una broma y que no la podía denunciar porque otros programas también tenían un logo parecido.



"Déjame decirte que no sabes la divertida que nos hemos dado tú, yo y todo tu equipo. Todo se dio porque justo estaba de vacaciones en Nueva York. Me divertí mucho porque nuestros cuates de la prensa se engancharon con la broma", dijo Adal Ramones en "Magaly TV: La Firme".

Luego, el comediante y presentador mexicano bromeó con Magaly y le dijo que sí la tendría que demandar porque el set de televisión del nuevo programa de la 'Urraca' es "igual" al de él.

Finalmente, vaciló con Magaly sobre su matrimonio. "Yo estoy sorprendido como todo el Perú porque alguien se aventó a casarse contigo. De verdad, me da mucho gusto que vuelvas a la televisión y que enciendas las redes", finalizó.