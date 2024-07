Adolfo Aguilar habla del "gran escudo" que lo hizo impermeable a cualquier comentario o crítica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Farándula Adolfo Aguilar

Adolfo Aguilar acaba de incursionar en el mundo del podcast con 'Infiltrados'. | Fuente: Instagram: Adolfo Aguilar

Adolfo Aguilar estuvo en el programa En Escena de RPP, donde habló acerca de sus inicios en la televisión y sobre su reciente incursión en el mundo del podcast. El presentador inició la charla con un agradecimiento especial a Polizontes, el programa que le brindó una visibilidad importante en la pantalla chica.

Junto a Carlos Galdós, el también actor dijo que introdujo un estilo único al mencionado espacio, combinando información con humor. "Nos contrataron para hacer una agenda cultural, y le añadimos un toque de humor que resultó ser muy divertido e informativo. Esa idea nació de Carlos y mía", relató.

Tras Polizontes, Aguilar exploró diversos formatos televisivos como Trato hecho, el primer formato extranjero adaptado a la televisión peruana que ofrecía premios de hasta un millón de soles. "Lamentablemente pocos lo recuerdan hoy", comentó. Luego presentó Con buena onda, un programa de concursos que solo estuvo al aire tres meses. "Fue un híbrido que no funcionó bien aquí, aunque me divertí mucho", comentó.

El nacimiento de Infiltrados

Con la popularidad creciente de los podcasts, Aguilar inicialmente se mostró renuente a formar parte de esta tendencia. Sin embargo, tras una sugerencia de su manager, decidió lanzar Infiltrados, un podcast que retoma el estilo de Polizontes. "Me gustó la idea de 'polizontear' en el formato de podcast. Infiltrados está disponible en redes sociales y YouTube, y estamos explorando formas de monetizarlo", explicó.

Aguilar enfatizó que su podcast se mantiene fiel a su esencia: "sin ofender ni agredir a nadie, siempre buscando divertir e informar a la audiencia".

Adolfo Aguilar: "No hay nada que me haya afectado mucho"

Al igual que en redes sociales, los podcasts también están plagados de opiniones de diverso calibre. En ese contexto, Adolfo Aguilar recordó haber lanzado una crítica contra los peruanos al decir que muchos suelen ser envidiosos con el éxito de sus compatriotas.

"Muchos son envidiosos con el éxito ajeno, es como la analogía del balde de cangrejos. En otros países, los cangrejos se ayudan a salir del balde, mientras que aquí se impiden salir unos a otros", señaló.

Aunque la televisión le ha brindado grandes satisfacciones, también ha tenido que enfrentar momentos difíciles afectaron directamente su familia. Fue tras la emisión del programa El último pasajero, cuando un productor hizo comentarios negativos sobre él, lo que molestó profundamente a su madre.

"Te voy a hacer bien honesto; no hay nada que me haya afectado mucho. Pasó una vez, no me afectó directamente, pero sí a mi mamá. Cuando salió El último pasajero, un productor dijo varias cosas de mí, no buenas. Mi mamá se ofendió mucho y le afectó mucho ese tema. Eso sí me afectó; yo conversé con ella y le expliqué que de mí se iba a hablar mucho", contó.

El "gran escudo" de Adolfo Aguilar contra las críticas

Adolfo Aguilar también habló sobre el miedo constante a ser expuesto cuando todavía no había hecho pública su homosexualidad.

"Yo era homosexual enclosetado y siempre hubo el riesgo de que se revele en algún momento. Yo siempre tenía ese miedo, pero decía: 'Si algo se dice en la prensa, por favor, primero pregúntenme'. Creo que el haber sido homosexual enclosetado me hacía impermeable a cualquier comentario o crítica. Creo que fue mi gran escudo contra cualquier otro comentario, podían decir cualquier cosa de mí, pero no me importaba", aseguró.

"Hoy, tal vez, ya no tengo esta muletilla mental de la preocupación de ocultarme. Sí me molestan otras cosas o que digan que yo le he pegado a alguien; no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer, nunca. Me molesta que usen mi nombre para decir eso", finalizó.