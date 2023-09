Karen Schwarz reveló que estuvo enamorada de Adolfo Aguilar: "Me ilusioné"

La modelo Karen Schwarz fue una de las invitadas al programa ¿Cuál es el verdadero? e hizo una confesión que dejó en shock a más de un televidente. Cuando fue presentada, la exconductora de tv reveló que tenía que ganar el reality porque ya le habían mentido en algún momento de su vida.

Tras ello, Adolfo Aguilar le preguntó quién le engañó a lo que ella respondió: “Tú”. Dejando sorprendidos a todos, explicó por qué lo señaló como mentiroso. “En el 2011, cuando todavía no nos conocíamos bien, yo estaba interesada en aprender sobre conducción y él me enseñaba, había una química divertida entre nosotros y el público pensaba que teníamos una relación”, contó.

Karen Schwarz contó que sí pensó que existía una posibilidad de un romance con el conductor de ¿Cuál es el verdadero?, pero no imaginó que, tiempo después, confesaría su homosexualidad.

“A mí Adolfo me parecía churrísimo, me ilusioné, pero pensaba, ‘¡Qué me va a hacer caso Adolfo!’. Después él decidió contarle al público lo que realmente sentía y su verdad. Aunque he sido engañada en el pasado, ahora veo a Adolfo feliz y eso me alegra”, añadió.

¿Cuál es el verdadero? es el líder en el rating

Este sábado 2 de agosto, los programas favoritos por el público lucharon para convertirse en el más visto por las familias peruanas. Sin embargo, solo uno logró el primer lugar en el rating y no se trata de ningún programa cómico ni reality de cocina.

El programa que superó a los demás fue ¿Cuál es el verdadero? con 9.3 puntos en el ranking donde Milena Zárate se convirtió en cazafarsante y se enfrentó a Karen Schwarz y Jota Benz. En la lista le siguió El Gran Chef Famosos con 9.1. En el reality, Santi Lesmes pasó a la siguiente ronda mientras que Leslie Stewart y Armando Machuca fueron a sentencia.

Uno de los regresos más esperados en la televisión fue el junte entre Carlos Álvarez y Jorge Benavides quienes en JB en ATV, recrearon el sketch de Las pitucas de La Molina, no obstante, ocupo el puesto 5 en la lista.

Los programas más vistos el sábado 2 de agosto

1. ¿Cuál es el verdadero?: 9.3 puntos

2. El Gran Chef Famosos: 9.1 puntos

3. El reventonazo de la chola: 8.3 puntos

4. Los milagros de la rosa: 7.4 puntos

5. JB en ATV: 7.4 puntos

6. El jirón del humor: 5.6 puntos