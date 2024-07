"Fue bonito en su tiempo": Belén Estévez anuncia que terminó su amistad con el congresista Diego Bazán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Belén Estévez negara tener una relación con Diego Bazán y luego de que el congresista asegurara que su amistad la bailarina "era como cualquier otra", la argentina dejó en claro que no le pareció lo que dijo el parlamentario de ella; por lo que decidió cortar los lazos con él.

“Éramos amigos. Luego de lo que dijo, como no tuvo nada bueno que decir sobre mí, obviamente decidí cortar esa amistad. Fue bonito en su tiempo, pero si dijo lo que dijo, ni modo”, comentó para las cámaras de Magaly TV: La firme. Asimismo, descartó saber que, supuestamente, Bazán tenía pareja

“¿Sobre qué tenía una relación? Pues a mí me dijo que era soltero, yo no sabía de su vida privada, yo me baso en lo que señaló”, agregó. Por otro lado, dijo que está esperando al hombre con el que desea formar una familia: "Estoy esperando a mi 'media naranja', a ese hombre con el que estaré hasta viejita, y si voy a tener un hijo o hijos, he congelado mis óvulos. Y, si no se puede, adopto", sentenció Belén Estévez.

¿Qué dijo Diego Bazán sobre Belén Estévez?

En declaraciones a los medios de prensa, el legislador de 33 años hizo una aclaración sobre el vínculo que tiene con Belén Estévez, afirmando que solo mantiene una amistad con ella y que la respeta mucho como persona.

"Es una amistad como cualquier otra. Uno sale a almorzar, a comer con sus amigos, a cenar. Yo creo que eso es todo, yo la respeto mucho. Eso y nada más", manifestó Bazán, quien no quiso dar mayores detalles de su encuentro con la exparticipante de El Gran Chef Famosos.

Cabe recordar que la propia Belén Estévez se animó a confirmar que está conociendo al congresista Diego Bazán. "Hace bastante que hablamos. Él es un hombre guapo. A mí me importa más su inteligencia y sus sentimientos de lo que puede ser el físico", mencionó.

¿Cómo conoció Belén Estévez al congresista Diego Bazán?

A las cámaras de Magaly TV: la firme; Belén Estévez -de 42 años- recordó que Diego Bazán, de 33, le escribió por Instagram hace dos años, pero que recién se animó a salir con él para conocerlo. "Hace dos años él me hablaba por Instagram. Bueno, en un momento nos pusimos a hablar. Ahora, tenemos una conversación más fluida. Hablamos a diario", contó.

De igual manera, sostuvo que seguirá saliendo con el legislador. "Si seguiremos saliendo. Es la primera vez que nos vemos cara a cara. Él está soltero, yo estoy soltera; así que no hay nada que ocultar", dijo. Por último, Estévez, acotó: "Yo no descarto nada. Ahora somos amigos. ¿Quién sabe (que pase más adelante)? No lo sé".

