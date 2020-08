Adolfo Chuiman teme contagiarse con la COVID-19. | Fuente: Instagram

El actor Adolfo Chuiman no es ajeno a la gravedad de la pandemia pues reveló que, en junio pasado, su hermano mayor murió a causa del coronavirus. Por ello, el intérprete redobla precauciones y evita salir a la calle ya que teme contagiarse de la COVID-19.

“La situación cada día está más complicada y siento miedo de salir a la calle. El martes salí, después de varias semanas, estaba temeroso y me puse a correr unos minutos en el parque porque ya no aguantaba tanto encierro”, comentó al diario Trome.

El artista de "De vuelta al barrio" lamentó que existan personas que no toman en serio el peligro de la pandemia. Además, comentó que ha recibido invitaciones de amigos para reunirse, las cuales ha rechazado ya que están prohibidas.

Adolfo Chuiman no es ajeno a la tragedia ocurrida en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, donde fallecieron 13 personas. “Es una lamentable tragedia lo que ha pasado en Los Olivos; pero sucede en todo lugar. En estos momentos hay que cuidarse, no existe una vacuna”, señaló.

"DE VUELTA AL BARRIO"

Adolfo Chuiman contó que ha detenido su participación en la serie "De vuelta la barrio", debido a que forma parte de la población vulnerable a la enfermedad.

“Estoy de vacaciones forzadas hasta diciembre, por eso me tengo que seguir cuidando porque soy vulnerable. Es una situación dura pero no me queda de otra”, indicó.

La trama de “De vuelta al barrio” se ubica en la década de 1970 en el Perú. Su elenco incluye actores mayores de 50 años, los cuales son más vulnerables al virus.

Previamente, el guionista Gigio Aranda indicó que están “reescribiendo lo que habíamos escrito, así que está un poco trabajoso hacer esta cuarta temporada”. Al inicio de la pandemia de coronavirus, la serie había concluido la grabación de 20 episodios, sin embargo, ahora la producción se está encargando de continuar para seguir con las demás escenas.