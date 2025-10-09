Agua Marina: así informó la prensa internacional el ataque armado contra la orquesta de cumbia en pleno concierto [FOTOS]

El atentado contra Agua Marina, que dejó cuatro músicos heridos durante un show en Chorrillos, ha generado conmoción en el Perú y fuera de sus fronteras. Medios de Latinoamérica y Europa informaron sobre el hecho.

Cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina resultaron heridos la noche del miércoles durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, luego de que se registrara un ataque armado en pleno concierto. El atentado ocurrió siete meses después del asesinato de Paul Flores, el recordado Russo de Armonía 10, cuyo bus fue baleado en San Juan de Lurigancho tras una presentación.

El hecho ha generado una ola de indignación y rechazo en el país. Artistas como Gian Marco, Tony Succar, Jely Reátegui, Andrés Wiese, Patricia Barreto, y orquestas como Grupo 5 y Hermanos Yaipén se pronunciaron en redes sociales para exigir mayor seguridad y medidas firmes contra la delincuencia. “¡Basta ya!”, fue el mensaje que unió a músicos y actores en medio de la conmoción.

TV Azteca informó: "Atacan a balazos al grupo Agua Marina durante un concierto en Lima, Perú".Fuente: TV Azteca

La noticia llegó a la prensa internacional

El ataque contra la orquesta piurana traspasó las fronteras y fue recogido por diversos medios internacionales. La agencia EFE informó este jueves que “cuatro integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina, una de las más conocidas del Perú, resultaron heridos con arma de fuego el miércoles mientras ofrecían un concierto en Lima”.

Por su parte, El País de España añadió: "El ataque no provino del público, no ocurrió de frente, sino desde la parte trasera del escenario". También indicó que el ataque motiva la presentación de una moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte

El Universal de México recordó que “en 2022 el grupo sufrió otro ataque, cuando desconocidos arrojaron un explosivo durante un concierto. La banda cuenta con guardias privados armados”. El medio también destacó que el atentado revive la preocupación generada tras el asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10, en marzo de este año.

Asimismo, TV Azteca precisó que “la Policía Nacional del Perú realizó un operativo tras el tiroteo para dar con los responsables, sin éxito”. Además, citó un comunicado del Ministerio del Interior, en el que se señala que el evento privado no contaba con las garantías de seguridad correspondientes, dejando expuesta la integridad de los artistas y del púlblico.

El Universal informó: "Grupo de cumbia es atacado en pleno concierto en Lima: reportan varios heridos tras una ráfaga de tiros".Fuente: El Universal

Medios de Chile, Colombia, Argentina y Ecuador también informaron

Desde Chile, Clarín describió los hechos como “una ráfaga de disparos, pánico entre los músicos y estampida de cientos de personas que asistían a la presentación”. Mientras tanto, La Tercera subrayó que el ataque ha reavivado la "preocupación entre los músicos por las amenazas y extorsiones de organizaciones criminales en el Perú”.

En Colombia, el diario El Tiempo destacó que “videos grabados por asistentes muestran que el concierto transcurría con normalidad hasta que se escucharon los disparos. Algunos presentes pensaron inicialmente que se trataba de un cortocircuito. Los músicos interrumpieron de inmediato la presentación, mientras tres de ellos ya habían sido alcanzados por las balas”.

Por su parte, Primera Hora de Puerto Rico tituló: “Famoso grupo de cumbia es atacado a tiros durante concierto en Perú”; mientras que en Argentina, La Nación informó: “Cuatro músicos heridos deja ataque de sicarios durante concierto en Lima”, y Todo Noticias (TN) publicó: “Un show de cumbia terminó en una balacera: cuatro integrantes de la banda fueron heridos y uno está grave”.

Finalmente, el diario El Telégrafo de Ecuador reportó que “testigos del ataque declararon a medios locales que los disparos provinieron desde la parte posterior del escenario, en una calle donde aparentemente no había medidas de seguridad, hasta donde habrían llegado una motocicleta y un automóvil con desconocidos”.

La Tercera informó: "Qué se sabe del tiroteo ocurrido durante el concierto de Agua Marina, una reconocida banda de cumbia de Perú".Fuente: La Tercera

El País informó: "Atacado a tiros el grupo peruano de cumbia Agua Marina durante un concierto en un recinto militar".Fuente: El País

Clarín informó: "Una ráfaga de disparos, pánico y estampida: así terminó el concierto de una popular banda de cumbia en Perú".Fuente: Clarín

