“Voy a rezar por ellos”: Tony Succar se solidariza con Agua Marina tras atentado en concierto

“Es algo terrible, una tragedia”, dijo Tony Succar al solidarizarse con los integrantes de Agua Marina tras el atentado ocurrido en su presentación privada.

El músico y productor peruano Tony Succar expresó su preocupación y solidaridad tras el ataque armado contra la agrupación Agua Marina, ocurrido la noche del miércoles durante una presentación en el Círculo Militar -Sede Tarapacá, en Chorrillos.

“Estoy en shock con lo que pasó... voy a rezar mucho por ellos”, comentó el ganador del Grammy y Latin Grammy en un video difundido a través de sus historias de Instagram.

Desde México, donde se encuentra por compromisos profesionales, el artista manifestó su consternación ante los hechos: “Estoy pendiente de las noticias. Es algo terrible, una tragedia. No sé qué decir. Mis compañeros músicos y todo el Perú estamos preocupados por la violencia y por todo lo que está pasando”.

Succar añadió que siente una profunda empatía por las víctimas y sus familias: “Quiero expresar mi solidaridad, especialmente con Agua Marina y las orquestas que participaron esa noche. Voy a rezar mucho por ellos”.

El atentado contra Agua Marina

Cuatro integrantes de Agua Marina resultaron heridos durante el ataque armado registrado la noche del miércoles en pleno concierto en Chorrillos. El atentado ocurrió siete meses después del asesinato de Paul Flores, conocido como El Russo de Armonía 10, quien perdió la vida tras un ataque similar en San Juan de Lurigancho.

El nuevo episodio de violencia ha generado una ola de indignación en el mundo artístico peruano. Orquestas, cantantes y actores han alzado la voz en redes sociales para exigir seguridad y justicia. “¡Basta ya!”, fue el mensaje que se repitió en publicaciones de artistas como Gian Marco, Estanis Mogollón, Dilbert Aguilar, Hermanos Yaipén, Armonía 10, Grupo 5, Los Mirlos y Corazón Serrano, entre otros.

La reacción de Gian Marco y más artistas

El cantautor Gian Marco fue uno de los primeros en pronunciarse tras el atentado. “No nos merecemos todo lo que está pasando. Es un desequilibrio absoluto de un sistema que desde hace años se pudre y se burla de cada ciudadano. Lo sucedido con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino con todas las personas que sufren el acoso constante de la extorsión, sin poder trabajar en paz”, escribió en Instagram.

Por su parte, la actriz Jely Reátegui, actual jurado de Yo Soy, publicó un mensaje en nombre de la comunidad de actores y actrices del Perú: “Rechazamos rotundamente los actos de violencia que viene perpetrando el crimen organizado contra la ciudadanía”. Este pronunciamiento fue compartido por figuras como Gisela Ponce de León, Jimena Lindo y Patricia Barreto, quienes también se sumaron al pedido de acciones concretas para frenar la ola de inseguridad que afecta al país.

