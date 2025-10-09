Armonía 10 interrumpió su show tras atentado a Agua Marina: “Uno de los heridos es familiar de nuestro compañero”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La orquesta de cumbia Agua Marina fue atacada por delincuentes durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos. El tecladista César More fue trasladado al hospital Almenara ya que recibió un impacto de bala y permanecía bajo observación médica. Horas más tarde, Ricardo Villarán, médico emergenciólogo del establecimiento de salud, indicó a RPP que More y el animador Wilson Ruiz “están fuera de peligro”.

“Uno de los heridos es familiar de nuestro timbalero”

Mientras se desarrollaba la tragedia en Chorrillos, la agrupación Armonía 10 se encontraba ofreciendo un concierto. Durante su presentación, uno de sus músicos abandonó abruptamente el escenario al enterarse de la noticia, ya que César More, el tecladista herido, es familiar directo de su timbalero, Gianpiere More.

“Nos unimos en este momento tan doloroso de nuestros hermanos de Agua Marina. Entre los heridos hay un familiar de nuestro compañero y amigo de labores, el timbalero. Uno de los integrantes de Agua Marina, de apellido More, es familiar directo de nuestro compañero Gianpiere More, por ello ha tenido que dejar el concierto para sumarse a su familia”, expresó el grupo durante el evento, mostrando su solidaridad y apoyo emocional al músico.

Armonía 10 exige acciones ante la ola de violencia

En su pronunciamiento, Armonía 10 lamentó lo ocurrido y recordó que ellos también fueron víctimas de un hecho similar que acabó con la vida del cantante Paul Flores a inicios de este año. La agrupación aprovechó para hacer un llamado urgente a las autoridades a tomar medidas contra la inseguridad que viene afectando a los artistas y al público en general.

“Es bastante lamentable, sobre todo pedimos a la presidenta que tome cartas en el asunto. Lo hemos vivido en carne propia. Todos nos hemos puesto nerviosos”, señaló el grupo, evidenciando la preocupación del gremio musical frente a la falta de resguardo policial en los eventos masivos.

El líder de Agua Marina alertó que la orquesta venía siendo extorsionada

Cuando ocurrió el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, diversos artistas del medio se unieron para alzar su voz contra la creciente ola de inseguridad que atraviesa el país. Una de las primeras orquestas de cumbia en pronunciarse fue Agua Marina, a través de su vocalista José 'Pepe' Quiroga.

Aquella vez, el músico lamentó la situación que se ha ido agudizando en el Perú y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

“Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto! Ahora hemos tenido que reforzar la seguridad. Todos los que trabajamos para el público somos vulnerables, porque el delincuente sabe dónde vamos a estar” , declaró a RPP durante el sepelio del recordado 'Russo'.

