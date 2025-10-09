Ataque armado contra Agua Marina: todo lo que se sabe de la balacera que dejó a cuatro integrantes heridos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cumbia se volvió a teñir de sangre. La noche de este miércoles, cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina resultaron heridos tras registrarse un ataque armado cuando brindaban un concierto en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, de Chorrillos. El atentado contra el grupo piurano se produjo solo siete meses después del fallecimiento de Paul Flores, el cantante de Armonía 10 que fue asesinado luego de que el bus de la orquesta fuera baleado en San Juan de Lurigancho.

El ataque contra Agua Marina fue captado por algunos de los asistentes que acudieron al concierto. En las imágenes, se escuchan los disparos contra los miembros de la agrupación. La balacera desató el caos: el público empezó a correr por los alrededores para evitar ser alcanzado por las balas.

Las primeras pericias del ataque a Agua Marina

Durante las primeras horas de este jueves, el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, brindó detalles de las primeras pericias. Al respecto, el alto mando PNP comentó que las diligencias preliminares hacen presumir que dos personas a bordo de una motocicleta habrían participado en el ataque.

Asimismo, el general Monroy señaló que, de acuerdo con los peritos de criminalística, los delincuentes habrían disparado mientras se encontraban en movimiento. Además, indicó que, en el lugar, se encontraron 27 casquillos de bala (pistola de 9 milímetros Parabellum).

"Van a cotejar en el transcurso de las horas si es que corresponde a una sola pistola o a más, toda vez que en las diligencias preliminares hemos podido determinar la participación de dos sujetos en una moto lineal y de acuerdo a la experiencia me indican que han disparado no en movimiento, sino estacionados", señaló a los medios.

"El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario, no le podría precisar (si era contra Agua Marina) porque tengo entendido que son varias orquestas. En el momento (del ataque) se estaba presentando Agua Marina, pero estamos en diligencias preliminares. Tenemos información de 4 heridos", agregó.

El general Felipe Monroy también informó que el organizador del evento fue intervenido para que colabore con las investigaciones.

¿Organizadores tenían autorización?

Durante las primeras horas de este jueves, el jefe de la Región Policial Lima indicó que los promotores no tenían autorización para realizar un espectáculo público ni las garantías (evaluación de riesgo) para celebrar un evento de esta magnitud.

"Obviamente con permiso o sin permiso tenemos que brindarle la seguridad, pero corresponde también focalizarlo (...) Para poder realizar un patrullaje directo con presencia policial obedece a un plan de operaciones. No se ha dado ese plan de operaciones porque no se nos ha comunicado formalmente, ni por la empresa que ha desarrollado el evento (...) El patrullaje se da, acá tengo entendido que han pedido organización para un evento privado", precisó.

Por su parte, la Municipalidad de Chorrillos precisó que “los organizadores” del evento “solicitaron el permiso por la vía regular”, subrayando que se trataba de “un evento particular”.

“Dado esto, las medidas de seguridad del mismo, por propia naturaleza del evento, tienen responsabilidad de la organización. Asimismo, ponemos en conocimiento la apertura de un procedimiento de investigación que puede llevar a multas y responsabilidades hacia los organizadores”, señaló el municipio.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de Agua Marina?

Entre los heridos tras el ataque armado contra la agrupación de cumbia, figuran los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, así como el tecladista César More Nizama y el animador de la agrupación, Wilson Ruiz Julca.

Los músicos fueron trasladados de emergencia a distintos centros de salud de la capital. En el caso de los hermanos Quiroga Querevalú permanecen internados en la clínica Maison de Santé, en Chorrillos; mientras que los otros dos integrantes fueron derivados al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, en el distrito de La Victoria.

Uno de los integrantes del equipo de criminalística que llegó durante la madrugada a la clínica Maison de Santé señaló que los hermanos Quiroga Querevalú están “conscientes y estables”.

“Sí, están estables. (¿Pero están bien, conscientes?) Sí, ya la fiscal les va a dar más testimonio”, manifestó el perito.

De acuerdo con el general Felipe Monroy, Luis Quiroga sufrió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Por su parte, Manuel Quiroga tiene un impacto de bala en la pierna, según mencionó el alto mando.

Por otro lado, César More Nizama (51) y el animador Wilson Ruiz Julca (41) permanecen en el Área de Trauma Shock del Hospital Almenara, según informó EsSalud.

A través de un comunicado, la entidad de salud señaló que ambos músicos presentan heridas “en el tórax, por proyectiles de arma de fuego”.

“Previamente, las dos personas habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo, de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud, se les trasladó al Hospital Almenara”, refirió EsSalud.

Posteriormente, Ricardo Villarán, médico del hospital Almenara, indicó que el cirujano de tórax dijo que no se "requiere una intervención quirúrgica de emergencia" a Wilson Ruiz Julca, uno de los heridos, pese a las declaraciones de su pareja Lady Gómez, quien más temprano comentó sobre esta posibilidad.

"El cirujano de Tórax ya dijo que no va a ser necesaria una intervención quirúrgica de emergencia", indicó.

Ricardo Villarán, médico del hospital Almenara. | Fuente: RPP

Fiscalía abre investigación y reporta una persona más herida

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras el ataque con disparos a integrantes de la agrupación Agua Marina. Asimismo, reportó que un vendedor también resultó herido durante el atentado.

“La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, ha identificado cinco heridos (cuatro músicos y un vendedor) y dispuso la práctica de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen. También ha recorrido tres centros de salud donde se encuentran las víctimas para recabar sus historias clínicas. Asimismo, se ha solicitado el registro de las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras pericias para esclarecer los hechos”, explicó.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras un ataque realizado con disparos a integrantes de la agrupación musical ‘Agua Marina’, ocurrido en Chorrillos.



✅ La Fiscalía Provincial Penal… pic.twitter.com/66qWZC3ZUx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2025

Parte policial reporta un sexto herido

Asimismo, de acuerdo con el parte policial, al que tuvo acceso RPP, se reportó una sexta persona herida. Se trató de un espectador que llegó por sus propios medios al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica. Según el documento, el hombre señaló que fue herido durante el concierto de Agua Marina.

Fuentes cercanas a RPP reportaron que el hombre ya fue dado de alta.

Agrupaciones musicales peruanas se solidarizan

Diversas agrupaciones de cumbia se han pronunciado para darle su apoyo a Agua Marina y en rechazo a la delincuencia que continúa generando zozobra entre las orquestas de cumbia. Entre ellas figuran Armonía 10, La Única Tropical, Hermanos Yaipén, Caribeños de Guadalupe, entre otras.

“¡Basta ya! Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz. Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de indolencia, de indiferencia. El Perú se desangra”, fue el mensaje de Armonía 10.

“Desde acá nuestras oraciones y apoyo a nuestros hermanos musicales de Agua Marina en estos momentos difíciles”, señaló La Única Tropical.

“Esto no es solo una noticia, es una herida para todos nosotros. ¡Fuerza, hermanos de Agua Marina!”, indicaron Hermanos Yaipén.