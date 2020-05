Nataniel Sánchez y Erick Elera recuerdan la mejor escena de "Al fondo hay sitio" en TikTok. | Fuente: Twitter

Después de la amena trasmisión en vivo de Erick Elera y Nataniel Sánchez por Instagram, ambos actores sorprendieron nuevamente a sus seguidores con un divertido TikTok.

Lo que causó gracia en los fanáticos es que recrearon una popular escena de “Al fondo hay sitio”: cuando Fernanda de las Casas (Nataniel) intentó ser como Joel (Erick). Este momento es uno de los más recordados de la serie.

En la descripción, el actor de “Dos hermanas” escribió: “Nueva versión Nataniel Sánchez. Pa' la gente jajaja Aún con diferencias de horario”. Por su parte, la actriz comentó: “¡Las cosas que me hace grabar Erick Elera cuando tiene insomnio! Me he divertido mucho haciéndolo. Cuéntenme si les gustó”.

Esta fue una de las maneras que encontraron los recordados artistas de "Al fondo hay sitio" para reencontrarse en la cuarentena ya que, por el momento, sigue el aislamiento obligatoria para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

TRASMISIÓN EN VIVO



No es la primera vez que los artistas divierten a sus seguidores ya que en una transmisión en vivo, Erick Elera y Nataniel Sánchez hablaron sobre las grabaciones de la serie en Instagram.

Recientemente, las figuras de la televisión conversaron sobre sus proyectos profesionales y aprovecharon para recordar su pasado en "Al fondo hay sitio".

Erick Elera reveló que los productores del exitoso programa pidieron que Nataniel Sánchez repita una escena de cachetadas muchas veces, pues querían grabar desde distintas tomas.

“Un poco más y me fracturas la quijada. Lo bueno es que sabes tirar cachetadas”, dijo el actor en el enlace en vivo, mientras la actriz se reía de la anécdota.