Erick Elera le dedicó unas palabras de aliento a su amigo Andrés Wiese, quien compite por el rostro más bello del mundo. | Fuente: Instagram / Andrés Wiesse

Son, sin duda, una de las amistades más entrañables de la pantalla chica. Andrés Wiese y Erick Elera se conocieron durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio” y, desde entonces, demuestran su cariño a través de bromas que se juegan desde sus redes sociales.

La última de ellas vino de la mano de Elera, quien tras enterarse de que su amigo está nominado a convertirse en el rostro más bello del mundo (“The 100 Most Beautiful Faces”), organizado por TC Candler & The Independent Critics, decidió dedicarle unas palabras de aliento.

Así, el popular ‘Joel’ escribió en la fotografía de Wiese, compartida por la cuenta de Instagram de TC Candler: “Lo sabía, siempre confié en ti, mi Wiese, tu Wiese, nuestro Wiese. Pásame la A, pásame la N, pásame la D, pásame la R, pásame la E, pásame la S. ¿Qué dice?... ¡Ricolás, ah!”.

Andrés Wiese recibió un mensaje de aliento de su amigo Erick Elera. | Fuente: Instagram

EL PRIMER PERUANO NOMINADO

El actor Andrés Wiese, recordado por su papel de Nicolás en la serie "Al fondo hay sitio", se convirtió en el primer peruano nominado al rostro más bello del mundo 2020.



El concurso "The 100 Most Beautiful Faces", que realiza anualmente la organización TC Candler & The Independent Critics, publicó la imagen del artista en su cuenta de Instagram.

Ante ello, Andrés Wiese demostró su orgulloso por representar al Perú, pues comentó con una bandera el post en el que se le anuncia como candidato del concurso.

Cabe anotar que este certamen se lleva a cabo desde 1990. Según su publicación, no premian al más popular, sexy o al más famoso. Sino que buscan ser una lista que incluya a muchas culturas, estilos de vida y profesiones; siendo sus nominados representantes del ideal moderno de belleza.

El intérprete peruano compite con artistas de la talla de Mario Casas, Chris Hemsworth, William Levy, Chris Evans, Dacre Montgomery, David Beckham y Jason Momoa.