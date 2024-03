Efraín Aguilar dijo que Irma Maury prefirió cuidar a sus perros que seguir en 'Al fondo hay sitio'

El reconocido productor de televisión Efraín Aguilar reveló detalles sobre el fin de la participación de la actriz Irma Maury en Al fondo hay sitio, donde interpretó a 'Doña Nelly', la matriarca de la familia González. En un intento por retenerla en el elenco, el popular 'Betito' dijo que la producción le brindó algunos privilegios.

"Yo le tengo un cariño muy especial, ella fue mi alumna, muy buena actriz. Un año antes de que se fuera me dijo que no quería seguir porque era muy lejos para ella, le puse un carro, para que vaya desde Ventanilla, le pusieron porque era valiosísima", comentó a Trome.

Sin embargo, Irma Maury decidió renunciar, argumentando que se sentía agotada y prefería pasar tiempo en casa con sus mascotas. Ante esta decisión, Efraín Aguilar le ofreció otros beneficios, incluyendo la carga de trabajo a una sola jornada de grabación a la semana, pero ninguna oferta logró persuadirla.

"Al año siguiente me dijo que no cuente con ella. 'No voy a venir, ya me harté, ya me cansé, prefiero a mis perros'", narró lo que la actriz le manifestó.

¿Qué dijo Irma Maury tras su salida de Al fondo hay sitio?

Aunque la partida del personaje de 'Doña Nelly' dejó un vacío notable en Al fondo hay sitio, Irma Maury ha dejado claro en diversas entrevistas que no tiene planes de regresar a las intensas jornadas de grabación.

"Me fui de Al fondo hay sitio porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice", comentó al diario Correo.

"Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que hice, si lo más importante soy yo", expresó la artista.

No obstante, en una entrevista con El Popular, la actriz aclaró que se sentía agradecida con los realizadores de la serie por su interés en tenerla de regreso a las grabaciones, pero recalcó que 'Doña Nelly' "ya estaba muerta" para ella.

"Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Es un capítulo cerrado en mi vida, está muerta para mí. Estoy muy agradecida con todos, de verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra", declaró.

Gustavo Bueno dice no extrañar a 'Doña Nelly'

Desde que Al fondo hay sitio se estrenó en 2009, uno de los pocos actores que ha permanecido a lo largo de las 10 temporadas de la serie es Gustavo Bueno. Como 'Don Gilberto', tuvo que compartir sinnúmero de escenas al lado de la actriz Irma Maury, quien encarnó a la recordada 'Doña Nelly', su esposa en la ficción.

Pese a quedarse viudo, 'Don Gilberto' ha intentado rehacer su vida, sin embargo, el destino no ha sido favorable en el ámbito amoroso para él. Aunque muchos televidentes aún mantienen la esperanza de ver nuevamente a 'Doña Nelly' en la serie, el actor parece tener una opinión diferente al respecto.

En una entrevista publicada en TikTok por la usuaria Iris Mariscal, Gustavo Bueno se sinceró y aseguró que no extraña en absoluto al personaje que interpretó su excompañera de reparto, incluso resaltó que se encuentra muy a gusto con el elenco actual de la teleserie.

"No, para nada (No extraño a 'Doña Nelly'), para qué te voy a mentir. Yo vivo el día a día de mi serie y estoy muy contento con la gente que ahora está y la paso bien", expresó el actor en un video.

Por si fuera poco, durante la reunión del inicio de grabaciones del 2024, Gustavo Bueno compartió su felicidad con el programa Estás en Todas por continuar trabajando con el nuevo elenco de Al fondo hay sitio.

"Todos estamos felices con el regreso. Durante dos años hemos trabajado duro y nos merecíamos estas vacaciones. Cada vez que nos reencontramos, nos olvidamos del tiempo transcurrido y pedimos más", declaró.

