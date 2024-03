Gisela Valcárcel denuncia robo de su celular: "Por favor, nadie conteste"

Gisela Valcárcel denunció el robo de su celular. La popular presentadora de televisión usó sus redes sociales para contar que, en la mañana de este martes 19 de marzo, un motorizado se le acercó mientras caminaba en una calle de San Isidro, distrito etiquetado por ‘La señito’, con el fin de arrancharle su equipo móvil.

“Un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú. Hoy me han robado mi celular mientras caminaba, un hombre en una moto, que siguió después de llevarse el celular, como si nada hubiese pasado, como en su casa”, expresó indignada Gisela Valcárcel en una de sus historias en Instagram.

Seguidamente, la conductora peruana se quejó por la falta de seguridad en el distrito. “¿Los impuestos en San Isidro que debieran usarse también para nuestra seguridad o no?”, se preguntó la también actriz.

En otro momento, Gisela Valcárcel instó a sus contactos que no contesten su celular ya que el ladrón todavía lo tiene. “Por favor, nadie conteste mi celular. El ladrón aún lo tiene y lo está usando, no quiero que se perjudique nadie, quizá les pidan favores o que se yo, no contesten”, añadió.

Finalmente, la empresaria colocó la ubicación de su celular, el cual aparece entre las avenidas Canadá y Nicolás Arriola en el distrito limeño de La Victoria.

Gisela Valcárcel denuncia robo de su celular en San Isidro.Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)

Gisela Valcárcel: "No le temo a no tener dinero"

En noviembre del año pasado, Gisela Valcárcel participó como invitada en el un episodio del podcast de Cristian Rivero. En la entrevista, reveló detalles íntimos de su vida y compartió su inusual "teoría de la palta", una fórmula para el éxito financiero que dejó impresionado a su excompañero de pantalla.

"No le temo a no tener dinero. Nunca le tuve miedo a no tener dinero porque como no lo tuve (...) Además, ya sé cómo se hace. Dame dos paltas y yo sé cómo se hace el dinero", explicó Gisela.

"Si yo tengo 10 soles, compro dos paltas esas. No me tienen que costar más de 4 soles. Compro dos paltas, galletitas. Entonces, cuando vengo las vendo a S/7.50 ¿Cuánto me costó eso? S/ 1.50. ¿Qué estoy haciendo? S/ 5.25 más es mi ganancia", añadió.

Gisela Valcárcel reveló su secreto para tener dinero con paltas.Fuente: Instagram

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis