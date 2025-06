"Fue bonito y muy intenso": Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes revelan que tuvieron un romance

La actriz sorprendió al confesar en vivo que tuvo un romance corto con el conductor. Ambos recordaron con cariño esa etapa y reafirmaron la sólida amistad que los une hasta hoy.

Durante la más reciente edición del programa Habla Chino, conducido por Aldo Miyashiro, la actriz Vanessa Terkes sorprendió al revelar que ambos vivieron un romance en el pasado. La confesión se dio cuando la producción del programa le preguntó si había tenido alguna relación con un personaje famoso que no se haya hecho pública, a lo que respondió sin rodeos: “Contigo, pues, Chino”.

La revelación generó sorpresa en el set, y Miyashiro confirmó que efectivamente vivieron un breve pero significativo vínculo sentimental. “Vanessa y yo tuvimos un tiempo muy bonito, muy intenso. A Vanessa la quiero desde siempre… y en los momentos más difíciles de mi vida estuvo ahí conmigo”, expresó el conductor, visiblemente conmovido.

Ambos destacaron que, aunque la relación fue corta, mantienen una sólida amistad hasta el día de hoy. “Hemos sido amigos, y hubo un momento que estuvimos y ya está, para adelante. Yo te quiero muchísimo y lo sabes”, añadió Miyashiro, mientras Vanessa correspondió con afecto: “Como tú en mi vida”.

La confesión fue recibida con cariño por los seguidores del programa, quienes también se mostraron sorprendidos por la revelación.

Vanessa Terkes sobre una futura pareja: "Me gustaría encontrar un amor bonito y correspondido"

Vanessa Terkes considera que ha aprendido del amor en todo este tiempo, y por esa razón, solo espera que en el futuro llegue un amor que sea bonito. Hace más de un año, la expresentadora de televisión se separó de George Forsyth, exalcalde de La Victoria, con quien se casó en el 2018 durante la campaña electoral.

La actriz espera que su próximo novio se comprometa en la relación y sea fiel. En su vida amorosa, mantuvo romances con los exfutbolistas Roberto Martínez y Forsyth, pero no planea volver a salir con ningún "pelotero".

“Aprendí que con los peloteros no vuelvo a jugar fútbol”, detalló Vanessa Terkes. “Espero que así sea (sobre una futura pareja que no le sea infiel). Me gustaría encontrar un amor bonito y correspondido”, agregó mostrándose positiva ante tantas decepciones en el amor.