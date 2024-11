Aldo Miyashiro afirma que "no quería estar con nadie" hasta no ver a Érika Villalobos rehacer su vida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aldo Miyashiro confesó que no quiso iniciar ninguna relación hasta no ver a su exesposa y madre de sus hijos, Érika Villalobos, rehacer su vida con otra persona. En una entrevista con Andrea Llosa, en el pódcast La Capilla, el actor peruano de 48 años también mencionó que nunca hubo intención de su parte de regresar con la actriz.

“Creo que las cosas siempre pasan por algo. Todo lo que sucedió fue un capítulo doloroso, grave en mi vida. También en la vida de Érika. Ahora, ella se ha dado la oportunidad de tener una gran relación”, comentó el también presentador de televisión.

En ese sentido, Miyashiro mencionó que mantiene una buena relación con su expareja. “Nos manejamos bastante. Pudimos conversar mucho sobre el tema. Ella sabe que más allá de todo lo que ha sucedido, yo le tengo muchísimo cariño. Lo siento del otro lado igual. Hemos dado los pasos necesarios para ahora tener una muy buena relación”, sostuvo.

Al ser consultado sobre cómo se sintió con el ‘ampay’ difundido en Magaly TV: La firme el 2002 donde salía en escenas comprometedoras con su entonces reportera Fiorella Retiz, el actor respondió: “Ni siquiera vi mi ampay. Si siento culpa, si siento vergüenza y si siento dolor, es por mi familia”.

Aldo Miyashiro: “Yo dije: ‘No estaré con nadie hasta que Érika esté con alguien’”

En otro momento, Aldo Miyashiro recalcó que, luego del ampay con Fiorella Retiz, no habló con Érika Villalobos del tema del divorcio ni tampoco de retomar su relación.

“El que falló fui yo. Entonces, yo quise estar pendiente de que mi familia esté bien. De que mis hijos estén bien, de que esta situación pueda ser normal y establecer los vínculos con las personas que más quiero”, manifestó.

Asimismo, el también escritor recalcó que cuando decidieron que ya era tiempo de divorciarse para estar “más tranquilos”, él no quería estar con nadie por el bien emocional de su exesposa.

“Yo decía: 'Yo no voy a estar con nadie, hasta que Erika esté con alguien'. O sea, así aparezca la mujer de mi vida al frente, yo decía: 'yo no voy a estar con ella'. Eso lo decidí porque yo no quería darle ese peso adicional, esa carga adicional a Érika”, explicó.

De igual manera, afirmó estar feliz por la relación de la madre de sus hijos con el empresario Erik Zapata. “Cuando ella se enamoró, yo estaba muy feliz porque ella estaba feliz y eso me alegraba. Estaba feliz porque ella tenía la oportunidad de encaminar su vida con alguien”, sostuvo.

Aldo Miyashiro sobre Gia Rosalino: “Nunca imaginé estar con alguien menor”

Por otro lado, Aldo Miyashiro admitió estar enamorado de Gia Rosalino, actriz de 28 años que ganó popularidad por interpretar a Ana Lucía en la serie Al fondo hay sitio.

“Sí (estoy enamorado de ella). Es bastante menor. Le llevo 20 años. Ella tiene 28 años y yo 48. En mi vida, nunca he estado con alguien menor. Nunca me imaginé estar con alguien menor que yo”, mencionó el conductor de televisión.

Fue en abril de este año que Aldo Miyashiro se mostró en coqueteos con la actriz Gianire Rosalino en una de sus obras teatrales. Posteriormente, ambos confirmaron su romance. “(Con ella) pasó algo que no tenía, hace tiempo que no me reía tanto con alguien”, añadió.

