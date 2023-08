Vanessa Terkes recibió propuesta para estar en 'El Gran Chef Famosos': ¿por qué no se concretó?

Vanessa Terkes estuvo a punto de participar en la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, uno de los programas con mayor sintonía en la televisión peruana. La actriz reveló que representes de la productora Rayo en la botella se contactaron con ella para hacerle la propuesta.

A pesar de que su entorno la animaba a aceptar la tentadora oferta, la intérprete de Torbellino terminó por rechazarla.

"La verdad que si hubo posibilidad (de entrar al Gran Chef Famosos) pero no coordinaron nuestros tiempos. Mis amigos me decían 'métete, métete, métete'", expresó a Trome.

Su disgusto con El Gran Show

Por otro lado, Vanessa Terkes habló de su paso por el reality El Gran Show y el sinsabor que experimentó durante su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

"Leslie Shaw y yo teníamos un desafío, pero los pasos de la práctica no eran los mismos que los del disco, yo practiqué con la música y Leslie con el grupo", contó dejando entrever que hubo trampa en la competencia.

"Yo me voy a eliminación y ya después les digo a la producción que era injusto, y ellos me dicen ‘Ya pues, Vanessa, esto se llama el Gran Show, no el gran concurso de baile, te van a poner trampas’, y me cuentan que era por eso", aseguró.

Vanessa Terkes sobre una futura pareja: "Me gustaría encontrar un amor bonito y correspondido"

Vanessa Terkes considera que ha aprendido del amor en todo este tiempo, y por esa razón, solo espera que en el futuro llegue un amor que sea bonito. Hace poco más de un año, la expresentadora de televisión se separó de George Forsyth, exalcalde de La Victoria, con quien se casó en el 2018 durante la campaña electoral.

La actriz espera que su próximo novio se comprometa en la relación y sea fiel. En su vida amorosa, mantuvo romances con los exfutbolistas Roberto Martínez y Forsyth, pero no planea volver a salir con ningún "pelotero".

“Aprendí que con los peloteros no vuelvo a jugar fútbol”, detalló Vanessa Terkes. “Espero que así sea (sobre una futura pareja que no le sea infiel). Me gustaría encontrar un amor bonito y correspondido”, agregó mostrándose positiva ante tantas decepciones en el amor.