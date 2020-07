Alejandra Baigorria congeló sus óvulos para convertirse pronto en madre. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria estuvo conectada en el programa “América Hoy” para hablar sobre el tratamiento que realizó para congelar sus óvulos y así convertirse en madre en un futuro.

"Cuando se es más joven uno dice, 'a los treinta me gustaría ser mamá', es lo ideal, es lo que todo el mundo piensa que debe de ser, entonces, de repente llegan los treinta y te das cuenta de que son los nuevos veinte... Esto es simplemente una manera de asegurarte para que no tengamos eso de que se nos pasa el tren", dijo la empresaria de Gamarra.

Además, se animó a hablar sobre el proceso que salió exitoso y recomendó a que más mujeres lo hagan ya que es una forma de ser madre de una manera más segura y responsable:

"El doctor me dijo que, a mi edad, debía tener 75 por ciento de reserva ovárica, pero tenía cincuenta, menos, se estimaba sacar más o menos doce óvulos y nueve u ocho se iban a congelar... Gracias a Dios, con toda la estimulación de las hormonas, el tratamiento que llevé durante semanas y un chip que me pusieron, pudieron extraer 17 óvulos”, aseguró.

Por otro lado, la popular ‘Rubia de Gamara’, confiesa que el procedimiento no es nada tedioso ni doloroso, al contrario, fue simple y solamente informativo. Sobre la operación, Alejandra Baigorria comentó que se recuperó rápidamente y ya puede hacer ejercicios.

¿CUÁNTOS HIJOS QUIERE TENER?

La participante de “Esto es Guerra” espera poder tener dos hijos, sin embargo, está esperando a ver en qué circunstancias estará ya que en esta época es complicado.

"Siempre he sido madura con respecto a formar una familia, a tener hijos, yo creo que la vida no a todos nos forma igual, yo he sido parte de la crianza de mis hermanos, he tenido que madurar de forma obligada, y hoy me siento una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer que quiere ser mamá y lo puede ser", aseguró.

DISFRUTA SU SOLTERÍA

Ante la pregunta del conductor Renzo Schuller de por qué la gente estaba diciendo que ella se iba a convertir en alcaldesa, Alejandra Baigorra contestó entre risas, "No, para nada, no tengo planes políticos por ahora, no hay nada de eso, estoy súper tranquila".

Además, agregó: "Estoy hablando con Leslie (Shaw) y con Vania (Bludau) que están en Miami, y apenas abra el aeropuerto yo tengo mi pasaje para irme para allá, para divertirnos, para pasarla bien... Vania me está esperando para viajar, para divertirnos, para pasarla bien, porque creo que hay que vivir un poco y luego las cosas vendrán, ya que congelé mis óvulos, estoy tranquila para cuando yo quiera", finalizó.