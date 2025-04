"No me interesa lo que puedan decir": Alejandra Baigorria lanza contundente mensaje tras su boda con Said Palao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio luego de las polémicas vertidas durante la fiesta celebrada por motivo de su boda con Said Palao el último sábado 26 de abril y donde estuvieron otros conocidos famosos como Patricio Parodi, Mario Irivarren, Melissa Paredes, Vania Bludau, Onelia Molina, Natalie Vértiz, María Pía Copello, entre otros.

Por medio de sus historias en Instagram, la exintegrante de Combate y Esto es guerra mandó un contundente mensaje a sus seguidores antes de irse de luna de miel a Europa con su nuevo esposo.

“No me importa nada, no me interesa lo que pueda decir el mundo entero. Esta boda fue mágica, fue maravillosa, soy la mujer más feliz del mundo entero”, manifestó la empresaria de 37 años luego de celebrar su matrimonio con sus familiares y amigos.

Eso no es todo. Alejandra Baigorria también recalcó que su boda fue un éxito y que se encuentra muy contenta de haber realizado dicha celebración.

“La verdad que fuimos auténticos, fuimos reales. Nos pusimos lo que quisimos, lo que nos gusta, con nuestra familia, con nuestros amigos. Estoy demasiado feliz”, comentó la también modelo e influencer.

Alejandra Baigorria se pronunció antes de irse de luna de miel con Said Palao. | Fuente: Instagram (alejandrabaigorria)

¿Qué pasó en la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao?

La fiesta realizada por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao estuvo envuelta en diversas polémicas que fueron registradas en video por varios programas de espectáculos.

Por ejemplo, Amor y fuego difundió imágenes de Thamara Medina Alcalá, media hermana de Alejandra Baigorria, discutiendo con su madre Verónica Alcalá. Del mismo modo, el programa de espectáculos también compartió imágenes de Melissa Paredes siendo llevada en brazos por su pareja Anthony Aranda.

De igual manera, otro video mostraba a Vania Bludau y Austin Palao, hermano de Said Palao, bailando muy pegados y besándose, dejando entrever un romance entre ellos.

Por otra parte, Magaly TV: La Firme compartió un video de una supuesta pelea entre Patricio Parodi con un familiar de Alejandra Baigorria.

Mario Irivarren pidió disculpas a Onelia Molina por comentario en boda de Alejandra Baigorria. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el último sábado

Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el “Sí, acepto” el último sábado 26 de abril en una ceremonia celebrada en la iglesia San Pedro, en el Cercado de Lima, y que contó con la presencia de diversas figuras del espectáculo, como Melissa Loza, Melissa Paredes, Karen Dejo, María Pía Copello, Ernesto Pimentel, entre otros.

Fue precisamente la conductora de Mande quien mande quien compartió, a través de sus redes sociales, cómo fue el primer baile de casados de la empresaria con el chico reality.

En las imágenes se ve a Baigorria y Palao bailar coordinados el conocido vals 'Second Waltz'. En medio del número, la pareja compartió un romántico beso.

Posteriormente, los novios intercambiaron parejas y empezaron a moverse al ritmo de la misma pieza con sus familiares, entre ellos la madre de la empresaria, María Alcalá, el padre del integrante de Esto es guerra, Steve Palao, entre otros.

Tras el vals, Said y Alejandra bailaron músicas más movidas, como ‘Por toda la vida’, de Fonseca. Asimismo, entonaron la canción ‘Siempre has sido tú’, de Ezio Oliva. El ex Ádamo realizó una presentación en vivo en la recepción del matrimonio de los chicos realities.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el sábado 26 de abril en la iglesia de San Pedro.Fuente: @saidpalao_fit/@joselaraweddings

