Onelia Molina se quiebra tras polémica con Mario Irivarren: "No me siento bien, no quiero hablar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Onelia Molina habló por primera vez sobre la polémica con su pareja Mario Irivarren. Esto, luego de que el chico reality le pidiera disculpas por haber dicho que “llamaría después” a su expareja Vania Bludau en la fiesta realizada para celebrar la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao el último sábado 26 de abril.

Si bien la participante de Esto es guerra afirmó estar tranquila después de lo dicho por Irivarren, pudo mostrarse claramente cabizbaja por la situación, queriendo no profundizar sobre el tema. “Estoy tranquila. Estoy bien. Considero que hice las cosas bien de inicio a fin y estoy tranquila”, dijo en un primer momento Onelia.

No obstante, luego no pudo ocultar su tristeza y dejó derramar algunas lágrimas al ser consultada sobre cómo terminará su situación con Mario Irivarren.

“No tengo nada que decir. Son sus acciones y que él hable porque yo no quiero decir nada. No me siento bien actualmente. Por respeto a mí, a mi familia, no hablaré porque no quiero que me vean así. Entonces, no quiero hablar”, remarcó la modelo claramente afectada.

Finalmente, la integrante de Esto es guerra: nueva generación sostuvo que continuará trabajando en el reality de concurso donde también está Mario Irivarren. “Este es nuestro lugar de trabajo. Yo como siempre, desde el día uno que llegué di mi cien por ciento. Voy a dar lo mejor de mí”, concluyó.

Onelia Molina y Mario Irivarren mantienen una relación desde el 2020. | Fuente: Instagram (oneliamolina_)

Mario Irivarren reitera sus disculpas a Onelia Molina

Mario Irivarren también habló otra vez sobre lo sucedido. El presentador de televisión reiteró sus disculpas a Onelia Molina afirmando que “ya que tocaron el tema” afrontará las consecuencias de lo dicho.

“Solo voy a recalcar mis disculpas a Onelia. Creo que ella me conoce bien y ustedes me conocen bien y saben que yo conscientemente jamás hubiera querido hacer algo para dañarla. En estos dos años que tenemos de relación ella siempre se ha portado excelente conmigo, siempre estuvo en las buenas y sobre todo en las malas. Eso yo lo sé perfectamente y lo valoro”, mencionó.

Del mismo modo, acotó que lo sucedido el sábado fue “un caso aislado” y que, además, estuvo bajo los efectos del alcohol sin imaginar lo que diría. “Lo del sábado fue un caso aislado. Se mezclaron todos los elementos que había esa noche: fiesta, emoción, algarabía y mucho alcohol. Yo no soy de tomar, pero bueno”, explicó.

“No imaginé que algo así pudiera pasar. Yo me puedo hacer cargo de todo lo que me digan a mi y de las consecuencias de mis actos y lo que tenga que sentir, pero no haría sentir mal a alguien”, agregó Irivarren.

Onelia Molina estuvo presente en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren explica por qué quiso llamar a Vania Bludau

Mario Irivarren confirmó que quiso llamar a Vania Bludau luego de haberla visto en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Al respecto, el también presentador de televisión recalcó que su intensión solo era para poder "cerrar ciclos" luego de la tormentosa relación que tuvieron.

"(Quise llamar a Vania Bludau) porque siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público, que terminamos en malos términos y todos lo saben", explicó Irivarren su podcast Good time este lunes.

Asimismo, el exintegrante de Combate recalcó que, para él, es importante poder conversar con su expareja para poder seguir con su vida. "Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás", comentó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis