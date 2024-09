Flavia Laos se reencuentra con Patricio Parodi tras volver como refuerzo a 'Esto es guerra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos y Patricio Parodi se reencontraron en un episodio de Esto es guerra. Fue el último lunes 2 de setiembre cuando la modelo de 27 años acudió al programa reality de América Televisión para ser el nuevo refuerzo de Los guerreros donde el popular ‘Pato’ es el capitán.

En la emisión del programa, Katia Palma anunció la entrada de Flavia Laos, Stefano Meier y ‘La señora Li’ quienes formarán parte del grupo de Los guerreros en la primera edición del novedoso formato Esto es guerra: cuerpo y mente.

A su entrada, Flavia Laos saludó con un beso a todos sus compañeros incluido a su expareja Patricio Parodi, quien recibió el cariñoso gesto de la exactriz de Ven, baila, quinceañera. “Qué bonito se ve esto”, dijo Palma mientras las cámaras enfocaban a Parodi.

“Qué bien se ve a Flavia con el uniforme de Los Guerreros”, exclamó la conductora de Esto es guerra. “No me acordaba lo que era tener puesto el uniforme, la verdad. Me siento rara”, dijo Flavia Laos afirmando que se “siente contenta ya que siempre ha representado a Los guerreros”.

Flavia Laos y Patricio Parodi terminaron su relación el 2021 tras casi tres años juntos. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Flavia Laos sobre su regreso a Esto es guerra?

En otro momento, Katia Palma le consultó a Flavia Laos si está conforme con los integrantes de Los guerreros en alusión a Patricio Parodi quien fue enfocado, nuevamente, por las cámaras de Esto es guerra. “¿Por qué no estaría?”, expresó la nueva estrella de Netflix.

Seguidamente, Renzo Schuller señaló: “Estoy seguro de que Flavia Laos quisiera estar con Los combatientes”. No obstante, la influencer peruana recalcó que no sería parte de Los combatientes porque siempre se sintió “una guerrera”.

“Jamás he sido Combatiente. Los guerreros me representan mucho mejor. Encontré el uniforme en una canasta y me lo puse”, expresó.

Cabe mencionar que Flavia Laos ya formó parte de Esto es guerra el 2017. Años siguientes, acudió al popular programa como invitada o jueza. Sin embargo, ahora regresa como refuerzo de Los guerreros, grupo donde compitió al lado de Patricio Parodi.

Flavia Laos reforzó a los guerreros en la primera edición de 'Esto es guerra: cuerpo y mente'. | Fuente: Instagram (flavialaosu)

¿Patricio Parodi defendió a Flavia Laos?

Patricio Parodi y Flavia Laos volvieron a ser equipo en Esto es guerra. Ambos fueron pareja en la competencia de ‘Laberinto’ del reality. Del mismo modo, la expareja de Luciana Fuster se animó a defender a Laos cuando fue increpada por Rosángela Espinoza por, supuestamente, soplar las respuestas.

“La verdad que yo veo lo mismo que Mr. G y nosotros creemos que una imagen vale más que mil palabras y en la imagen no se ve que gesticula. Rosángela a veces tienes que aprender a perder”, acotó el también modelo en clara defensa de su nueva compañera.

Cabe mencionar que Flavia Laos y Patricio Parodi tuvieron una relación de casi tres años hasta setiembre de 2021, cuando la propia cantante confirmó la ruptura con Parodi. Posteriormente, Laos estuvo de pareja con Austin Palao. Mientras que Parodi fue enamorado de Luciana Fuster. Los dos terminaron su relación hace menos de un año.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis