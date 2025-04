Vania Bludau y Austin Palao son captados besándose en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao dejó muchas escenas que vienen siendo comentadas por los usuarios y seguidores de varios famosos en redes sociales. Ahora, los protagonistas son: Vania Bludau y Austin Palao.

El programa Amor y fuego acaba de difundir videos inéditos de breves momentos que no fueron vistos en la denominada "Boda del año" celebrada el último sábado y que significó la unión de Alejandra Baigorria y Said Palao tras cinco años de relación.

¿Qué pasó? En las imágenes se pudo ver como Vania Bludau aparece besándose con Austin Palao, hermano de Said Palao. Ambos aparecen bailando en medio de la multitud mientras que se acercan el rostro hasta darse un beso que desató rumores de un presunto romance.

Estas imágenes, además, aclararon la situación sentimental de Vania Bludau, quien estaría soltera ante los rumores de que habría regresado con su expareja Mario Irrivaren.

Por su parte Austin Palao concluyó su relación con la chilena Fran Maira en diciembre del año pasado. Ni Palao ni Bludau se han pronunciado al respecto.

El modelo Austin Palao terminó su relación con la chilena Fran Maira. | Fuente: Instagram (austinpalaoc)

Vania Bludau pide que no la involucren en video viral

Vania Bludau pidió que no la sigan involucrando "en ninguna situación" donde se la mencione.

La exparticipante de Combate usó sus redes sociales para dejar en claro que se viene enfocando en "su bienestar emocional". Esto, a raíz de un video que se volvió viral donde su expareja Mario Irivarren le dice a Alejandra Baigorria que llamaría a Bludau "más tarde".

En el video, compartido en Tik Tok y demás redes sociales, se puede escuchar a Baigorria decirle a Irivarren que Vania Bludau está atrás de él, lo que generó la respuesta del exchico reality: "Dile que mañana la llamo. Quedamos".

Esta conversación hizo que la expareja de Christian Domínguez decidiera mandar un comunicado, mostrando su molestia por ser mencionada por Baigorria e Irivarren.

"Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", sostuvo la modelo, quien radica en Estados Unidos.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el sábado 26 de abril en la iglesia de San Pedro. | Fuente: @saidpalao_fit/@joselaraweddings

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el último sábado

Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el “Sí, acepto” el último sábado 26 de abril en una ceremonia celebrada en la iglesia San Pedro, en el Cercado de Lima, y que contó con la presencia de diversas figuras del espectáculo, como Melissa Loza, Melissa Paredes, Karen Dejo, María Pía Copello, Ernesto Pimentel, entre otros.

Fue precisamente la conductora de Mande quien mande quien compartió, a través de sus redes sociales, cómo fue el primer baile de casados de la empresaria con el chico reality.

En las imágenes se ve a Baigorria y Palao bailar coordinados el conocido vals 'Second Waltz'. En medio del número, la pareja compartió un romántico beso.

Posteriormente, los novios intercambiaron parejas y empezaron a moverse al ritmo de la misma pieza con sus familiares, entre ellos la madre de la empresaria, María Alcalá, el padre del integrante de Esto es guerra, Steve Palao, entre otros.

Tras el vals, Said y Alejandra bailaron músicas más movidas, como ‘Por toda la vida’, de Fonseca. Asimismo, entonaron la canción ‘Siempre has sido tú’, de Ezio Oliva. El ex Ádamo realizó una presentación en vivo en la recepción del matrimonio de los chicos realities.

Vania Bludau estuvo en la fiesta realizada por Alejandra Baigorria y Said Palao tras su boda.Fuente: Instagram (vaniabludau)

