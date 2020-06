Alejandra Baigorria asegura que hablará más de Vanessa Terkes porque no la conoce. | Fuente: Composición

Alejandra Baigorria estuvo en el programa ‘En Boca de Todos’ para aclarar su situación sentimental. Si bien la empresaria lo ha reiterado en varias ocasiones, aún quedan rumores sobre su posible relación con George Forsyth.

La persona que más ha salido a hablar sobre ello fue la expareja del alcalde de La Victoria, Vanessa Terkes, quien se animó a darles la “bendición” si es que ambos llegaran a confirmar su relación.

Ante esta declaración, Baigorria no quiso entrar en detalles después de oír lo que dijo Terkes ya que aseguró que no hablará de ella porque no la conoce: “No tengo el placer de conocer a Vanessa (Terkes), por lo tanto, no opino de personas que conozco, tampoco creo que tenga que ver en este tema porque yo no tengo nada que ver con George”.

Por otro lado, no quitó la posibilidad de mantener un romance con George Forsyth pero dejó en claro que por el momento son amigos:

“No tendría nada de malo estar con George pero cuando uno tiene una amistad y también empiezan a especular, le cierran las puertas o las alas a él que está buscando a su primera dama y viceversa”, aseguró.

Para finalizar, la empresaria de Gamarra aclara que la única relación que tiene con el alcalde de La Victoria es netamente laboral y espera que dejen de lado las especulaciones:

“De repente puedo conocer a un galán, pero como me ponen a George, me cierran las puertas. Yo creo que nos están cerrando las puertas a mí y a él. Solo somos amigos y punto”, dijo.

SOBRE GEORGE FORSYTH

Alejandra Baigorria no dejó de destacar el trabajo que viene haciendo George Forsyth como alcalde de La Victoria. En esa misma línea, la chica reality manifestó que el político no necesita a nadie al lado para lanzar una campaña.

“George Forsyth no necesita hacer una campaña colgándose de alguien o estando con alguien. Yo creo que él está en un primer lugar gracias a su trabajo, lo que vemos todos los días en la mañana, en todo lo que él hace. Yo soy sincera y tengo que decir las cosas como son”, confesó Baigorria.

Cuando Vanessa Terkes mencionó nuevamente la posibilidad de que Alejandra Baigorria participe en una campaña política con George Forsyth, la empresaria dijo lo siguiente: “Eso es algo que yo ya aclaré. Me parece delicado, yo soy una dama, soy una mujer y creo que los trapitos se lavan en casa. Yo personalmente pienso, como Alejandra Baigorria, que yo no me prestaría para una cosa así jamás. Las personas que me conocen lo saben”.