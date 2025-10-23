Alejandro Aramburú se confiesa tras debutar oficialmente con Santos Bravos, la nueva boyband de HYBE

El cantante peruano logró asegurar un lugar en Santos Bravos, la primera boyband latina de HYBE, compañía detrás del fenómeno global BTS. El joven artista habló sobre sus emociones y el inicio de esta nueva etapa.

Después de más de cien días de audiciones, entrenamientos y nervios, HYBE presentó oficialmente a los cinco integrantes de Santos Bravos, su primera boyband latina. Entre ellos está el peruano Alejandro Aramburú, quien conquistó uno de los codiciados lugares en el grupo y ahora comparte sus primeras impresiones tras el debut.

En el más reciente episodio del pódcast oficial de la banda, conducido por Pame Voguel, Alejandro se mostró emocionado al recordar su paso por el reality y cómo vivió su llegada al proyecto. “Un recuerdo que tengo muy grabado es la primera vez que llegamos al bootcamp y vimos todo. Fue un momento muy bonito”, contó el artista.

El cantante también recordó cómo conoció a sus compañeros: “Llegar a la casa fue especial. Yo fui uno de los últimos en llegar y reconocí a Iannis (Biblos) de las audiciones. Lo abracé con el alma, y poco a poco fuimos conectando todos. Es un recuerdo que siempre voy a tener conmigo”, dijo con una sonrisa.

Santos Bravos: la apuesta latina de HYBE

El debut de Santos Bravos se llevó a cabo el martes 21 de octubre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, frente a más de 10 mil personas y con millones de espectadores conectados a través de YouTube. Alejandro compartió escenario con Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill, marcando oficialmente el inicio de una nueva era para la música pop latina.

El éxito del peruano no pasó desapercibido. El Consulado General del Perú en México celebró su logro con una publicación en redes: “El joven artista peruano Alejandro Aramburú fue seleccionado para integrar Santos Bravos. Alejandro recibió el aliento del Consulado General, su familia y la comunidad peruana”. Incluso compartieron una fotografía del cónsul Carlos Rossi Covarrubias entre el público durante el show.

Alejandro Aramburú en Santos Bravos

Santos Bravos es el primer gran proyecto latinoamericano de HYBE, la compañía surcoreana responsable del fenómeno mundial BTS. Su objetivo es claro: llevar el modelo de desarrollo artístico coreano a nuevos talentos de América Latina, combinando entrenamiento intensivo, disciplina y diversidad cultural.

El reality, producido por Jaime Escallón (The X Factor, Survivor) y Lucas Jaramillo, siguió el proceso de selección de 16 jóvenes de entre 15 y 25 años provenientes de México, Perú, Brasil, Argentina, España, Puerto Rico y Estados Unidos, escogidos entre más de 400 aspirantes.

Con su incorporación a Santos Bravos, Alejandro Aramburú se convierte en el primer peruano en formar parte de una boyband de HYBE para Latinoamérica. Sin embargo, no es el único compatriota en el sello surcoreano: Lenin Tamayo, conocido por fusionar el pop con el quechua, también firmó con la compañía, marcando otro hito para la representación peruana en la música global.

