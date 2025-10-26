“Nos apoyamos mutuamente”: Alessa Wichtel resalta el apoyo incondicional de Aldo Corzo en su carrera

El futbolista Aldo Corzo, defensa de Universitario de Deportes, fue uno de los asistentes más destacados en la función de prensa de Proyecto Agustín, película en la que actúa su pareja, la actriz Alessa Wichtel. El evento reunió al elenco y a los jóvenes protagonistas, estudiantes de los colegios San Pedro y Villa Cáritas, quienes debutan en la industria cinematográfica con esta propuesta juvenil.

Tras la ello, Wichtel conversó con RPP y destacó el apoyo incondicional de Corzo, quien estuvo presente para celebrar este nuevo logro profesional.

“Así como yo voy a los partidos porque lo acompaño siempre, él también me acompaña. Para mí es muy valioso porque nos apoyamos mutuamente. Él es muy apasionado en su trabajo y yo también. Es lindo acompañarnos y celebrar nuestros triunfos”, expresó la actriz con una sonrisa.

Una oportunidad para nuevos talentos

Wichtel resaltó la dedicación de los alumnos que participan en Proyecto Agustín y la experiencia que significa para ellos involucrarse en una producción profesional.

“Tienen una oportunidad maravillosa. Están muy preparados y, más allá de si deciden seguir en el cine o no, se llevan el aprendizaje de que con pasión y entusiasmo se pueden lograr grandes cosas. Todos hemos sido principiantes alguna vez, y fue hermoso poder darles la bienvenida a esta industria”, comentó.

La actriz también destacó el entusiasmo y la frescura que los jóvenes aportaron al rodaje. “Había nervios, pero les dije que lo disfrutaran. A mí me hubiera encantado tener una oportunidad así en el colegio”, añadió.

Una historia sobre decisiones y propósito

Proyecto Agustín cuenta la historia de Agustín, un adolescente que está por iniciar su etapa universitaria y, sin tener claro su futuro, decide seguir la misma carrera que sus amigos. Sin embargo, cuando ellos cambian de rumbo para seguir sus verdaderas vocaciones, él se queda sin dirección y emprende una búsqueda personal para descubrir su propio propósito en la vida.

La película, protagonizada por los alumnos de San Pedro y Villa Cáritas, combina comedia y reflexión para abordar temas como la identidad, el crecimiento y las decisiones que marcan el camino hacia la adultez. Según Wichtel, “el equipo logró transmitir un mensaje profundo con la frescura y energía que solo los jóvenes pueden aportar”.