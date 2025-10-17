'Agustín' corto escolar del proyecto Creativita Cine se estrena en cartelera

Este 24, 25 y 26 de octubre, 'Agustín', el corto de los colegios Villa Caritas y San Pedro, estará en cartelera de Cineplanet El Polo.

‘Agustín’ es el noveno corto realizado por alumnos del proyecto Creativita Cine, como parte del departamento de Cultura de los colegios San Pedro y Villa Caritas (VCSP). Este año fue dirigido por el cineasta Rafael Demichelli y exalumno del colegio San Pedro. La cinta contó con la participación de las actrices Montserrat Brugué y Alessa Wichtel.

La cinta aborda, en tono desenfadado y de fantasía, los vacíos existenciales de un joven que al iniciar la universidad se ve solo y sin sus amigos de colegio, quienes decidieron seguir su vocación y cambiar de universidad. Agustín se enfrenta así a esta etapa de la vida adulta y busca modelos para construir su identidad, que terminarán por meterlo en enredos.

Luciana, su hermana mayor (interpretada por Alessa Wichtel) y su profesora de filosofía (Monsterrat Brugué) tienen un papel importante. Lo ayudan a reflexionar sobre cuáles son las motivaciones detrás de sus decisiones. La trama, profunda y a la vez divertida, trata sobre los retos de crecer, la toma decisiones importantes y la búsqueda de la verdad de uno mismo.

Colegio como foco de cultura

Para Marcelo Rodríguez, jefe del departamento de Cultura del VCSP, “muchas personas suelen imaginar lo peor del mundo cuando les dicen que es una canción u obra de teatro es escolar. Sin embargo, los chicos en edad escolar pueden hacer cosas maravillosas, porque tienen talento, tienen voluntad de hacerlo bien y son capaces de dar lo mejor de sí”.

Y agrega que “los colegios tienen que ser un foco de cultura… Es mucho más difícil impactar la cultura de un adulto ya formado. ¿Dónde hay que apostar? Abajo donde se están formando las cabezas, los corazones, las personalidades, siendo responsables con lo que necesita nuestro país y el mundo”.

“Eso es Creativita Cine, una locura sacada adelante con muchísimo esfuerzo por un grupo de personas que creyeron en el proyecto y se ha sostenido todos estos años, porque vieron el bien que se puede hacer no solo hacia adentro, hacia nuestros alumnos, sino hacia el mundo”, comenta Rodríguez.

En estos diez años, Creativita Cine, del área de Cultura del VCSP, ha producido cortos como ‘Sofía’ (2018), que tiene más de 2 millones de vistas, ‘No estás solo’ (2022), sobre la salud mental, que ganó dos premios, uno el de mejor actor en un festival de cine en Alemania y el otro premio fue en un festival de salud mental en España.

