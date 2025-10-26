¡El gol del tricampeonato! Alex Valera marcó la remontada 2-1 de Universitario ante ADT (VIDEO)

Apareció el goleador, figura clave en la campaña que queda marcada en la historia de Universitario de Deportes. Alex Valera apareció para convertir el 1-2 de la 'U' ante ADT en Tarma y la remontada que puede valer el tricampeonato de la Liga1.

La historia de Universitario señala que debe sufrir hasta el final. Hasta el Estadio Unión Tarma llegó con la consigna de ganar para ser tricampeón de la Liga1, y aunque estuvo buscando constantemente un tanto que se le negaba, el rival se puso adelante.

Un autogol de Anderson Santamaría antes del descanso sorprendió a los miles de fanáticos que se trasladaron hasta Tarma. Pero en la tienda crema contaban todavía con la carta de Alex Valera.

Alex Valera y un gol para la historia de Universitario

El empate para los de Jorge Fossati llegó a partir de la carta del balón detenido. Alex Valera demostró su credencial anticipando y peinó para habilitar a Matías Di Benedetto, quien colocó el empate 1-1.

Universitario siguió yendo al frente y encontró el premio. Una nueva pelota parada apareció para la visita y tomó el esférico otra vez Andy Polo.

El capitán crema envió el centro desde la derecha y Alex Valera se lanzó para conectar con un cabezazo. El número 16 en la Liga1 Te Apuesto 2025, que le permite estar cada vez más cerca del 'top 10' de la historia del club y que puede significar el tricampeonato de Universitario.

El gol de Alex Valera para el 2-1 de Universitario en Tarma ante ADT | Fuente: L1MAX

Universitario vs ADT: así formaron en el Torneo Clausura

ADT: Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz. DT: Christian Ruggeri.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.