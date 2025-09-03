"Con la mejor compañía": Aldo Corzo y Alessa Wichtel lucen su amor en romántico viaje a EE. UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aldo Corzo y Alessa Wichtel lucen más enamorados que nunca. A casi cinco meses de oficializar su relación, el jugador y capitán de Universitario de Deportes compartió un carrusel de fotografías de su viaje a Nueva York, en Estados Unidos, al lado de la actriz peruana disfrutando de los paisajes, monumentos, y hasta eventos deportivos dentro de la ciudad neoyorkina.

Fue el último martes que el defensa crema decidió difundir en su cuenta de Instagram más de 15 fotografías al lado de la también escritora y empresaria con el siguiente mensaje: “Días lindos de verano en Nueva York (…) con la mejor compañía”. Dicho texto fue acompañado de emoticones de corazón y una reina, demostrando la admiración de Corzo por su pareja, quien también compartió el post.

En la primera imagen, se ve al mundialista tomando de la mano a la artista mientras pasean por los altos — y modernos— edificios de la ciudad estadounidense. Asimismo, la pareja luce feliz y sonriente en uno de los partidos de US Open realizados en el lugar. Otra foto muestra a los enamorados posando en los parques y demás centros recreativos.

Por otro lado, los dos se juntan posando dentro de una de las iglesias del centro de Nueva York y exponen otra fotografía en una cena romántica dentro de un restaurante.

Finalmente, Corzo y Wichtel lucen felices y sonriendo en un paseo cerca del puente de Brooklyn. Otra foto expone las copas de los dos brindando frente a uno de los monumentos más históricos de Estados Unidos. ¿Habrá casamiento pronto? Veremos.

Aldo Corzo y la actriz Alessa Wichtel posando en el puente de Brooklyn en Nueva York.Fuente: Instagram (aldocorzo)

¿Cómo se conocieron Aldo Corzo y Alessa Wichtel?

Aldo Corzo y Alessa Wichtel revelaron cómo se dio el acercamiento entre ambos antes de oficializar su relación con románticas fotografías en redes sociales el último 16 de abril.

Fue en la alfombra roja, previo al estreno de la obra teatral Un robo hasta las patas, que la actriz de Sube a mi nube mencionó que fue Aldo quien primero se fijó en ella al verla en su papel de Almendra Gomelsky en los cines en setiembre de 2024.

"Dato curioso es que la primera vez que él (Aldo) me vio y que supo de mí fue en la película Sube a mi nube. Me vio en la pantalla y dijo: ‘Yo la quiero conocer’", comenzó diciendo Wichtel a las cámaras de América Espectáculos. "Así es, tal cual. Así la conocí, ahí vamos. Estamos superbién, gracias a Dios", señaló el jugador peruano.

En ese sentido, la también actriz de Torbellino, 20 años después recalcó que se "enamoró" de Aldo Corzo cuando lo vio jugar en el estadio Monumental.

"La primera vez que lo vi, él me invitó, fui a butacas negras, me invitó a verlo y me enamoré. Me enamoré del fútbol, de él y de la U (..) Ya era de la U, por supuesto, el mejor equipo del Perú", comentó la actriz sonriendo al lado de su pareja.

¿Quién es Alessa Wichtel, la actual pareja de Aldo Corzo?

María Alessandra Esparza Quiroga, conocida como Alessa Wichtel, es una actriz y escritora peruana nacida en Lima en 1994. Es la nieta adoptiva de Jósef Wichtel, un exsoldado sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial.

Alessa Wichtel estudió en el Colegio Franklin Delano Roosevelt y años más tarde se mudó a Boston para estudiar artes escénicas en el Emerson College. Comenzó su carrera artística desde su niñez participando en varios comerciales televisivos.

Witchtel estuvo en el elenco central de la telenovela Estos chikos de ahora. En el 2011, se sumó al reparto principal del musical Carmín. Luego de unos años en Estados Unidos, la actriz regresa al Perú para participar en la telenovela Torbellino, 20 años después donde hizo el papel de Lourdes Vacarezza.

Por otra parte, Alessa Wichtel también incursionó en la literatura lanzando su propio libro de cuentos El salto de un valiente el 2022. Del mismo modo, lanzó su canción Y llegaste tú.

El 2023, Alessa Wichtel fue anunciada como protagonista de la película peruana Sube a mi nube donde interpretó a Almendra Gomelsky, conductora del programa infantil Nubeluz.

Aldo Corzo y la actriz Alessa Wichtel confirmaron su relación en abril de 2025.Fuente: Instagram (aldocorzo)