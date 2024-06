Almendra Gomelsky revela por qué rechazó participar en la película 'Sube a mi nube'

Almendra Gomelsky, famosa por ser una de las dalinas del recordado programa infantil Nubeluz, reveló sus razones para no formar parte de la próxima película Sube a mi nube. Este proyecto cinematográfico aborda el éxito del popular programa de los años 90 y la trágica muerte de Mónica Santa María, otra de sus queridas presentadoras.

La figura televisiva había mencionado que no estaba informada sobre la realización de la película protagonizada por las actrices Silvana Cañote y Alessa Esparza. El último fin de semana la presentadora indicó que le hablaron de la idea antes de la pandemia.

¿Por qué Almendra Gomelsky no quiso participar en Sube a mi nube?

En una entrevista concedida al programa El reventonazo de la Chola, Almendra Gomelsky reveló que había sido contactada por la producción de Sube a mi nube, pero decidió no participar debido a discrepancias con el enfoque propuesto.

"Me llamaron antes de la pandemia con la idea de realizar esta película. Me explicaron un poco de lo que querían hacer y me pidieron ayuda para la difusión, pero les dije que no estaba interesada, ya que no me convencía el enfoque que estaban dando", explicó.

Asimismo, expresó su deseo de que el director y los productores respeten la memoria de su compañera Mónica Santa María. "Espero que, siendo personas a las que admiro y quiero, hagan la película con el respeto que se merece la memoria de Mónica y el legado de Nubeluz. Aún no he visto la película, así que no lo sé”, añadió.

Mónica Santa María falleció en septiembre de 1994 en su casa en La Molina tras un trágico suceso que conmocionó al país. La "dalina chiquita", como era conocida por sus seguidores, tenía en ese entonces 21 años.

Nubeluz, una fiesta infantil sabatina

Nubeluz fue un programa infantil peruano de la década de los noventa, transmitido por Panamericana Televisión. Se realizó en el set del coliseo Amauta y tal fue el éxito alcanzado que llegó a transmitirse a nivel internacional, en más de veinticuatro países.

Este espacio se convirtió en una fiesta infantil sabatina donde la magia llevó a los televidentes a una nube comandada por Glufo, amigo de las dalinas. Los nubetores participaban en diversos juegos y eran recompensados con los famosos conos que venían llenos de dulces.

