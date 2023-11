Álvaro Rod fue llevado a una clínica tras experimentar severa descompensación

Álvaro Rod vivió momentos de angustia durante el fin de semana al sufrir una descompensación que lo llevó de urgencia a una clínica local. La noticia ha generado gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

El cantante, quien había cumplido dos de sus cuatro shows programados el sábado, experimentó un fuerte malestar tras una actuación, lo que lo llevó a decidir la cancelación de compromisos ya pactados y a buscar atención médica de inmediato.

Mediante un comunicado difundido en sus historias de Instagram, Rod, famoso por su hit Escúchame mi amor, manifestó su pesar ante la situación y ofreció disculpas al público. Acompañó sus palabras con una imagen mostrándose recostado en la cama clínica.

"Lamentablemente el día de hoy solo pude cumplir con dos de mis cuatro presentaciones. Mil disculpas por no haber podido hacer mis shows, debido a que sufrí una fuerte descompensación, lo cual me llevó a acudir a emergencias. Me apena mucho esta situación, mil disculpas con el público presente, espero verlos pronto", escribió.

Previo a su episodio de descompensación, Álvaro Rod compartió un mensaje con motivo del lanzamiento de su último disco. Reflexionó sobre la importancia de Live Session Volumen 4, destacando que cada canción es un reflejo de momentos significativos en su vida.

"Ahora tengo el placer de presentarles este nuevo álbum interpretado junto a cada artista a quien les agradezco la confianza, sin su interpretación y sin el arduo trabajo detrás de cada tema no habría sido posible el éxito obtenido", señaló.

¿Quién es Álvaro Rod?

Álvaro René Rodríguez Diego, conocido como Álvaro Rod, es un cantautor peruano de salsa y balada romántica. Su ascenso a la fama se consolidó en 2015 con el lanzamiento de Aquella noche, un tema que capturó la atención del público. Al año siguiente, brevemente formó parte de Hermanos Yaipén antes de emprender su carrera en solitario en 2018.

En su faceta como compositor, ha colaborado con destacados artistas como Cielo Torres, Kate Candela, Alex Matos, Amy Gutiérrez, y ha contribuido a la producción musical de reconocidas orquestas como Zaperoko y Bembé. Además, ha compartido escenario con grandes de la música como El Gran Combo de Puerto Rico y La India.

Su sencillo debut, Vamos a escapar, se erigió como la Canción del Año, conquistando premios en las principales emisoras nacionales. En 2022, fue reconocido con una nominación a Promesa Musical en los prestigiosos Premios Heat, donde cautivó al público al interpretar su éxito Escúchame mi amor en la gala central del evento.