“Nosotros terminamos varias veces”: Álvaro Rod responde ante acusaciones de infidelidad

Álvaro Rod respondió a las acusaciones de su expareja Wileidy Monsalve por presuntas infidelidades que habría tenido mientras aún mantenían su relación. El cantante peruano de 28 años habló en el programa Magaly TV La Firme luego de que la modelo venezolana presentara conversaciones, fotos y chats de WhatsApp demostrando supuestas aventuras del músico con otras mujeres.

“Yo no soy perfecto. Yo no tengo ningún problema en asumir mi error. En decir: ‘Ok, me equivoqué’. Soy un ser humano. Los seres humanos cometemos errores y si le fallé a ella, pues le pido perdón y ya, pero ¿por qué pedir perdón por algo que no hice? Sería muy fácil”, manifestó el intérprete de ‘Escúchame mi amor’ durante una entrevista con Magaly Medina el último lunes.

En ese sentido, Álvaro Rod negó haberle sido infiel a Wileidy Monsalve afirmando que las conversaciones mostradas con otras mujeres se dieron en un contexto en que la relación con la venezolana “estaba muy mal”

“Nosotros terminamos varias veces. Lo que se ha mostrado se ha contextualizado totalmente (…) Nosotros hemos venido todo este tiempo muy mal. Entendería bien (que hubo infidelidad) si la relación estaba bien. Cuando la relación estaba bien, yo jamás le he faltado el respeto”, acotó el cantante de pop.

Álvaro Rod y Wileidy Monsalve lucieron juntos en diversas fotografías en sus redes sociales. | Fuente: Instagram (wimonsalve)

Álvaro Rod: “Mi error fue no terminar la relación de raíz”

Por otro lado, Álvaro Rod hizo un mea culpa y recalcó que su “error” fue no haber terminado su relación con la modelo Wileidy Monsalve cuando esta le pidió, según el cantante, desalojar a su mamá de la casa donde vivían.

“Mi error fue no terminar la relación de raíz por pensar en ella y en su salud. Yo no podía estar más con ella (…) Esta mujer, esa señorita quiso sacar a mi madre de mi casa muchas veces. Me dijo que mande a mi madre a un cuarto y que quería privacidad. La decepción que tuve por ella fue malísima”, sostuvo.

Asimismo, explicó que conoce a Wileidy Monsalve desde hace cuatro años, y que solo estuvieron un año retornando su relación en julio del año pasado. “Todos esos meses estuvimos bien. Yo mostraba en mis redes sociales que tenía una relación con ella. Todo estaba perfectamente”, dijo. No obstante, precisó que la relación se “deterioró” cuando se sintió “un poco utilizado”.

“En enero me entero de que ella convivía, en ese entonces, con su expareja y sentí, realmente, que no había funcionado las cosas con él y que por eso recurrió a mí. Me sentí un poco utilizado en ese momento”, argumentó.

Álvaro Rod señala que "no es perfecto" y que no tiene problemas en "asumir un error". | Fuente: Instagram (alvarorodmusic)

Expareja de Álvaro Rod señala que cantante le fue infiel con varias mujeres

Hace unos días, Wileidy Monsalve denunció que Álvaro Rod le engañaba con varias mujeres a la vez y que planeaba encuentros mediante conversaciones por redes sociales y WhatsApp.

“No me fue infiel solamente una vez. Lo hizo repetidas veces (..) Qué aprende a valorar a las personas”, expresó entre lágrimas la joven actriz de 24 años en un adelanto compartido por el programa Magaly TV La Firme.

Si bien Álvaro Rod no hizo pública su relación con Wileidy Monsalve, se sabe que el cantante mantuvo una relación con la joven por aproximadamente un año. En redes sociales, ambos compartieron momentos juntos como pareja luciendo incluso un tatuaje de un corazón rojo que demostraría su unión.

