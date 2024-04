"Estoy de novio con Milett, ¿cuál es el problema?": Marcelo Tinelli responde a programa argentino

Marcelo Tinelli respondió ante los rumores de una presunta separación con Milett Figueroa. El famoso conductor y empresario argentino no dudó en contestar de manera tajante al programa LAM, del canal América TV, afirmando que sigue su relación con la modelo peruana luego de cinco meses de conocerse en el reality Bailando 2023.

“¿Y Milett Figueroa?”, le dijo un reportero de LAM a Marcelo Tinelli, quien se dirigía a un teatro en Buenos Aires para ver el espectáculo del comediante Martín Bossi el último viernes 26 de abril. “Buenas noches primero. Ya me voy, que ya empieza la función”, señaló Tinelli.

“Sabes, no entendemos si estas separado”, le consultó el reportero de LAM al también actor y locutor de radio, quien contestó: “Tú sabes que estoy de pareja. Estoy con ella (Milett Figueroa). ¿No entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa? ¿Quieren decirlo algo? No entiendo”.

Asimismo, Marcelo Tinelli reiteró que sigue siendo pareja de Milett Figueroa y que no entiende la insistencia de los conductores de LAM por sus preguntas. “Estoy de novio con Millet. ¿Cuál es el problema? Yanina me dice ‘no te creo’. Ángel también me dice ‘No te creo tampoco'. Entonces, ¿qué hago yo?”, enfatizó Tinelli.

Milett Figueroa mantiene una relación con Marcelo Tinelli desde su participación en 'Bailando 2023'.Fuente: Instagram (milett)

Marcelo Tinelli: “Traten mejor a la televisión peruana y a mi novia”

Por otro lado, Marcelo Tinelli explicó por qué no asistió al aniversario del programa LAM y también por qué no fue al teatro con la exintegrante de Esto es guerra.

“Nosotros venimos para comer después en una mesa. Tenemos un amigo nuestro que nos va a invitar. Millet no vino porque justo salía con una amiga hoy, con su amiga Cami. Creo que esa amiga es argentina”, expresó el empresario.

Seguidamente, ante la pregunta del reportero sobre el supuesto maltrato de la televisión peruana al programa LAM, Marcelo Tinelli sostuvo: “Yo los veo a ustedes. Claro que los veos. Traten mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia Millet Figueroa”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una relación amorosa desde hace cinco meses. | Fuente: @elbailandooficial

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli desmienten rumores de separación

Tanto Milett Figueroa como Marcelo Tinelli decidieron usar sus cuentas de Instagram para publicar fotografías juntos en un asado organizado con amigos y familiares, así como otros momentos románticos de los dos.

En los videos y fotos que compartieron, Marcelo abraza a Milet Figueroa, quien sonríe a su lado. Es así como la pareja desmintió las especulaciones sobre el fin de su relación que se venía comentando en Argentina.

De igual manera, el el programa Mande quien Mande, la propia 'Milechi' respondió a las especulaciones. "No me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien. No tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación", declaró la modelo.

