Amy Gutiérrez: "Yo iba a ser Susy Díaz en su película, pero rechacé el papel"

La cantante Amy Gutiérrez sorprendió al revelar que hizo casting para ser Susy Díaz en su película biográfica. Según la artista, pasó por todos los filtros y fue escogida para el personaje, sin embargo, se cruzaba con las grabaciones de De repente Luna, una producción peruano-española.

"Yo iba a ser Susy Díaz en su película. O sea, iba a ser dos películas, pero con la peruano-española ya me había comprometido, así que se me cruzaron las grabaciones. Espero que no me funen los directores", comentó. Por otro lado, sí le llamó la atención el protagónico y estaba comprometida a todo como el icónico número 13.

"Iban a verme con el 13 ahí. Era chévere porque no era la Susy parodiada sino de verdad, ser ella sin que se vea todo chistoso porque era en su época del Congreso, es un libreto muy picante. Si ven la película se van a dar cuenta. Solo sale el primer esposo y Augusto Polo Campos, no sale el Mero ni Andy V", detalló Amy Gutiérrez en conversación con Carlos Orozco.

Por otro lado, la película en la que trabajó saldrá el otro año por el Día del padre e interpretará a Sol, una madre soltera que tiene a su hija Luna. "Me fui a Arequipa a vivir un mes y todo se grabó allá", agregó.

Alicia Mercado será Susy Díaz en su película

La actriz Alicia Mercado fue elegida para interpretar a Susy Díaz en la película Susy: una vedette en el Congreso, cuyo estreno está programado para el 26 de octubre. Luego de pasar un riguroso casting, la artista empezó a grabar sus primeras escenas; según la productora, el fin del rodaje fue el 3 de junio.

Para ponerse en la piel de su personaje, Alicia tuvo que someterse a un cambio radical de look, como teñirse el cabello de rubio, y así convertirse en la Susy de 29 años, edad en que llegó al Congreso.

"Estoy muy emocionada de dar vida a Susy, ella es un personaje muy querido por el Perú y ahora que estoy conociendo más de cerca su vida me doy cuenta de que es una mujer muy inteligente, no cualquiera llega tan lejos como ella", dijo la actriz en un comunicado.

"Lo que hago es interpretarla, no imitarla ni copiarla. El cambio para su personaje ha sido radical, quise pintarme el cabello tal cual, porque no había pelucas de ese color, lo que quiero es que el personaje se va lo más real posible y a Susy le ha gustado mucho", agregó.

El elenco de Susy: una vedette en el Congreso también está conformado por Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria y Fernando Pasco. La comedia cinematográfica es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco.