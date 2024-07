Brunella Horna confirma que Paolo Guerrero y Richard Acuña hablaron antes del partido entre César Vallejo y Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque ayer protagonizó un acalorado intercambio de palabras con Ana Paula Consorte, hoy Brunella Horna le dio la razón. Brunella reveló que Paolo Guerrero sí tuvo una conversación con Richard Acuña antes del partido entre el club César Vallejo y Alianza Lima, que el futbolista vio desde la banca. Sin embargo, aclaró: "Lo que pasó más adelante, no lo sé".



El lunes, en América Hoy, Brunella declaró: "Si él [Paolo] se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, tiene que pagar su penalidad. Así de fácil". La conductora también afirmó que su esposo, Richard Acuña, está incómodo con la situación y no cederá ante las intenciones de Guerrero de abandonar el equipo.



Estos comentarios enfurecieron a Ana Paula Consorte. En su canal de Instagram, la modelo aseguró que tanto Richard Acuña, vicepresidente del equipo trujillano, como el entrenador Chicho Salas, ya estaban al tanto de que el futbolista no jugaría el último encuentro entre César Vallejo y Alianza Lima por razones médicas.



"Estaba clarísimo que no jugaría", afirmó Ana Paula. "Que se hagan los desentendidos no es culpa de Paolo, él les comunicó esto: el jueves a tu marido y el viernes al entrenador". Según Ana Paula, Guerrero se presentó en el partido en calidad de espectador solo por pedido explícito de Acuña: "Por eso fue, porque tu marido se lo pidió".

¿Qué dijo Brunella Horna tras las declaraciones de Ana Paula Consorte?

Aunque el martes utilizó las cámaras de su programa para decir que Paolo Guerrero "tiene que pagar su penalidad" si se retira del César Vallejo, el miércoles moderó sus comentarios al indicar: "Creo que es un tema que deben resolver entre el equipo, la gerencia y Paolo Guerrero".



"Pienso que ya llegó a su límite. Ambos están aburridos y quieren solucionar este tema. Dirán que tengo que responder a Ana Paula Consorte, pero no", afirmó. También mencionó que con el comunicado del equipo trujillano, donde indican que Paolo se negó a cumplir una instrucción del entrenador [Chicho Salas], "es suficiente".



Sin embargo, reveló: "Sí hubo una conversación el jueves cuando salió la lista [de convocados]. Estuve incluso al lado de Richard". Continuó diciendo: "Lo que pasó más adelante, si conversó o no con 'Chicho', no lo sé. Eso no lo puedo saber. Si estuvo sentado [en el partido], tal vez era porque podía jugar; creo que sí podía jugar".



Finalmente, cerró el tema afirmando: "No hay nada más que hablar. Pienso que debemos calmarnos todos los involucrados para que esto se solucione, porque el Perú quiere ver jugar a Paolo Guerrero (...) No creo que Paolo quiera que este show siga creciendo".

