Anahí de Cárdenas envió un mensaje de superación tras cortarse el cabello, a propósito de su tratamiento contra el cáncer. | Fuente: Instagram

Desde que anunció que padecía de cáncer de mama, la actriz Anahí de Cárdenas viene registrando su lucha contra esta enfermedad a través de mensajes inspiradores en sus redes sociales. Para ella, es una manera de fortalecerse física y emocionalmente.

Así, en la última publicación de su cuenta de Instagram, la artista mostró su nuevo corte de cabello, producto de su paso por la primera quimioterapia a la que se sometió.

“Pisa fuerte y salta. Lo más importante de cualquier proceso es la aceptación y en este camino estoy teniendo que aceptar varias cosas, cambios, más físicos que nada, y por qué no, emocionales”, escribió en el mensaje que acompaña su fotografía.

Líneas después, Anahí de Cárdenas hizo un llamado de atención a estar por encima de los estándares sociales que determinan lo que es bello y, por el contrario, predicar que “la belleza es interna”. “Y eso… modifica cómo te sientes, cómo piensas y qué es lo que quieres para tu vida”, expresó.

Asimismo, la actriz de “Asu Mare” recordó que, tanto en el pasado como el presente, ha sido insegura respecto a su físico. Pero ahora con este “nuevo estilo de vida” ha encontrado una aceptación. "Así que, aquí estamos, ya casi sin pelo, sin teta y ojerosa, pero agradecida porque sé que de esta salgo más fuerte que nunca. La mujer maravilla no tiene nada que yo no tenga”.

DIAGNÓSTICO

Como se recuerda, en noviembre, Anahí de Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Dioses” y “Máncora”, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

Durante su mensaje, la actriz también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante— además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Actualmente, continúa con las grabaciones de la cinta "No me digas solterona 2".