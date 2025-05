"Auxilio, se me cae la baba": Anahí de Cárdenas muestra una ecografía de su bebé que deja ver una sonrisa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empezó la cuenta regresiva. Anahí de Cárdenas se encuentra en la etapa final de su embarazo, a la espera del nacimiento de su hijo, fruto de su relación con el abogado Elías Maya. A través de una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video que corresponde a una ecografía realizada como parte de su control prenatal.

En las imágenes, el bebé, a quien han decidido llamar Emile, realiza una serie de gestos; inicialmente parece esbozar una sonrisa, luego se cubre el rostro con las manos y finalmente muestra una expresión que podría interpretarse como desagrado.

"Mi bebote hermoso. Reilón y renegón. Auxilio, se me cae la baba. Ya queremos conocerte gordo", escribió la actriz en la descripción de su publicación, en la que también agradeció al médico y al centro de salud que la atienden como parte de sus controles.

"En estos momentos, lo que más necesitamos en medio del caos y la espera es tranquilidad. Además, saber que en sus manos existen soluciones para muchos problemas que pudieran surgir antes del nacimiento del bebé no tiene precio", expresó.



Anahí de Cárdenas tuvo más de un 'baby shower'

Mientras cuenta los días para el nacimiento de su hijo Emile, Anahí de Cárdenas también compartió algunas imágenes de la celebración de su 'baby shower', el cual realizó junto a varios sus amigos, tanto suyos como de su pareja.

La actriz precisó que este no ha sido el único 'baby shower' organizado. También llevó a cabo uno con su entorno familiar, incluyendo a las amigas de su madre y de su suegra, incluso tiene pendiente otro encuentro con sus amigas del colegio.

"Como les conté, tengo varios baby showers. He tenido uno con las tías (amigas de mi mamá y mi suegra, además de familiares), y en este segundo baby shower quise hacer algo con mis amigos de toda la vida y también con los amigos de Elías, así que decidimos hacer uno mixto en casa de mi Ma y salió hermoso", señaló.

"Tuve un babyshower con mis amigos actores chiquititos (así les digo yo) y falta el de mis amigas del cole (que son dos eventos, porque estuve en dos coles 😂) Emile ha salido ganado y regaladazo! ❤️ Gracias ti@s los queremos ".

Anahí de Cárdenas enfrentó dos pérdidas en su intento por concebir

Anahí de Cárdenas habló acerca de los problemas que enfrentó antes de confirmar su embarazo, pues reveló que este logro estuvo precedido por dos pérdidas.

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado.

Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas malas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral F*ck Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.

"Paramos de intentar y esperamos a que termine la obra. En junio, decidimos volver a intentarlo. En septiembre estaba agotada, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para empezar el proceso de hacer embriones, descongelé mis óvulos y justo el día que se estaban haciendo los embriones me hice una prueba porque mi regla no llegaba... ¡Estaba embarazada!", relató.

