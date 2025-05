Pamela Franco se pronuncia tras revelarse los chats íntimos entre Christian Cueva y Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco se pronunció acerca de la nueva polémica que se desató en la farándula local luego de que se difundiera una conversación privada entre su actual pareja, Christian Cueva, y Pamela López, madre de los hijos del futbolista. Como se recuerda, López se comunicó hace unos días con el programa de Magaly Medina, donde presentó un chat de cuando mantenía una relación con el popular 'Aladino'.

Según lo mostrado en televisión, la trujillana habría confrontado al jugador del Cienciano por la publicación de un comunicado en julio de 2024, en el que anunciaba el fin de su matrimonio. López señaló que dicho anuncio se dio apenas dos días después de haber mantenido un encuentro íntimo con el futbolista en Miami, ciudad donde él se encontraba concentrado por la Copa América.

"Los días anteriores me había pedido que vaya al hotel donde concentraba, pasamos la noche como correspondía siendo esposos”, expresó López, quien presentó una captura de pantalla de la conversación fechada el 2 de julio del año pasado. En ese mensaje, ella le reclamaba a Cueva por no haberle comunicado previamente su decisión de terminar la relación.

"Christian, acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad nada le irá bien. Ya sé toda la verdad, te lo dije que nunca existe nada oculto en esta vida y ¿sabes qué? Te juro que siento que me estoy liberando de algo que me ha venido atormentando todo este tiempo", se lee en el mensaje.

Cueva intentó salvar su matrimonio, según López

Pamela López aseguró que Christian Cueva intentó retomar la relación con ella, pero la situación se volvió insostenible tras la difusión de un 'ampay' donde el futbolista fue captado saliendo de una discoteca y asistiendo posteriormente al cumpleaños de Pamela Franco.

"Lo demás es historia, luego sacó su comunicado, ya no tenía otra forma de... era quedarse con la amante porque en ese momento ya había caído muy bajo. Dos días antes estaba que me rogaba para poder sanar nuestra familia", declaró Pamela López.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre los chats íntimos entre Pamela López y Christian Cueva?

En este contexto, Pamela Franco fue consultada sobre el chat íntimo que compromete a Christian Cueva, ya que él habría asegurado en ese entonces que no mantenía ningún vínculo sentimental con la madre de sus hijos.

"Lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí? No voy a perder mi tiempo (...) Yo sí perdono la infidelidad. Por supuesto, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura... no", respondió Franco en entrevista con Panamericana.

"Ahora la pregunta es, ¿seguirías con una persona que te ha sido infiel? La verdad me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con las señales, hay que dar la vuelta a la página, agregó.