Laura Spoya y Brian Rullan: la historia de amor que llegó a su fin tras 10 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La historia de amor de Laura Spoya y Brian Rullan fue "un cuento de hadas", tal y como lo dijo la modelo peruana cuando contrajeron matrimonio. Se conocieron en 2015, en Acapulco, México, cuando Spoya estuvo de viaje y, pese a que tenía que regresar a Perú, una tormenta hizo que perdieron su vuelo haciendo que el destino los uniera.

Como es de conocimiento, Laura vive en Lima mientras que Brian, en el país azteca. No obstante, el amor prevaleció y se casaron en febrero de 2017 donde su boda duró cuatro días. Sin embargo, con dos hijos en común y tras más de 10 años de relación, la conductora del podcast Good Time anunció su separación entre lágrimas.

Historia de amor de Laura Spoya y Brian Rullan hasta su separación

2017: su matrimonio

Laura Spoya conoció el amor durante un viaje a Acapulco. En aquella ocasión se separaron sin intercambiar información, pero durante los siguientes días ambos confesaron que se quedaron pensando en el otro.

El día que Laura debía partir del puerto cayó una gran tormenta, provocando que se quede unos días más, tiempo suficiente para que se reencontrara con Brian Rullan e iniciaran su historia de amor. A pesar de que él vivía en México y Laura en Perú el amor fue más fuerte y decidieron casarse.

La ceremonia de bodas fue como la que siempre soñó. A través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Perú y su esposo compartieron cada momento de su unión y las celebraciones que duraron cuatro días, del 9 al 12 de febrero de 2017.

Laura Spoya contrajo matrimonio en 2017 con el empresario mexicano Brian Rullan.Fuente: @lauraspoya

2018: primer embarazo de Laura Spoya

En agosto de 2018, Brian Rullan le dedicó un emotivo mensaje a su esposa tras hacer público de su embarazo. "Él o la primer Rullan Spoya ¡Te amo mi vida! Laura Spoya no sabes lo emocionado que estoy por estos nuevos pasos en nuestra vida juntos. No hay palabras suficientes para decirte lo contento que estoy", escribió.

También compartió una imagen de su viaje con la ex Miss Perú Universo a Europa. "¡Next stop Europe! (¡Próxima parada Europa!) Laura, a celebrar que estás panzona ja, ja, ja. Te amo mi amor. No más vacaciones por un rato. ¡Ajá! ja, ja, ja", escribió en la leyenda de la imagen.

Laura embarazada de Emilia, su primera hija.Fuente: @lauraspoya

2021: anunció su segundo embarazo

Laura Spoya y su esposo, el empresario Bryan Rullan, habían fortalecido su relación tras la dulce espera del nuevo bebé, además de ella misma crecer en su faceta personal: “Ahora que todos saben me queda guardar los cuidados del caso y seguir con mis proyectos personales. Es una nueva etapa en mi vida y agradezco todos los mensajes que he recibido”, dijo en ese entonces.

“Mi familia está emocionada y engriéndome en todo. Mi esposo ni qué decir. La llegada de un nuevo miembro en la familia es sinónimo de alegría”, puntualizó la empresaria Laura Spoya desde México, país en el que residía hace unos años.

Brian, su segundo bebé, nació en 2021.Fuente: @lauraspoya

2023: huracán Otis destruyó su casa en México

Este fenómeno natural marcó un antes y un después en la relación de Spoya y Rullan. La ex Miss Perú compartió imágenes impactantes que muestran el devastador estado de su casa en México tras el paso del huracán Otis en la costa del estado de Guerrero y la ciudad de Acapulco. En el lugar se encontraba su esposo Brian Rullan, quien afortunadamente resultó ileso.

"Desde la madrugada nadie ha podido comunicarse con su familia allá. Brian venía hoy para Perú y le tocó estar allá y nosotros acá", dijo la modelo en esa publicación. Después, Brian contó que sus negocios estaban al borde de la quiebra, pero junto a su padre, hizo todo lo posible para salir adelante nuevamente.

2024: Rumores de separación

Los rumores de que Laura Spoya y Brian Rullan estarían pasando por una crisis, surgieron a fines de 2024 e inicios de 2025. Se dijo que el inicio de su alejamiento había sido por la pérdida de los negocios de Rullan en México, sin embargo, no han ahondado en el tema.

No obstante, en los comentarios en las publicaciones de Brian, reaccionó a los mensajes de sus seguidores que le pedían que "recupere a su familia".

2025: Laura Spoya confirma separación

Durante la edición del último martes del podcast Good Time, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surge tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

"Es un tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el tema de mi relación, que he tratado de pedirle a la gente que por favor no se involucre y que yo sé lo que estoy haciendo, porque soy únicamente la que sabe lo que está pasando", señaló.

Laura Spoya también expresó su molestia ante los juicios emitidos en redes sociales y aclaró que, por el bienestar de sus seres queridos, no responderá más preguntas al respecto.