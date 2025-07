"Es un suplicio": Anahí de Cárdenas relata las dificultades que enfrenta durante el postparto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado 26 de junio, Anahí de Cárdenas dio a luz a su primer hijo, Emile, fruto de su matrimonio con Elías Maya. El parto se realizó mediante una cesárea de emergencia, debido a que el bebé evacuó dentro del útero, situación que complicó el procedimiento.

Días después, la actriz informó en sus redes sociales que atravesaba un proceso de recuperación difícil. Indicó que los dolores eran más intensos que los experimentados durante su tratamiento contra el cáncer de mama. "Cada vez que toso siento que me descoso. Es un suplicio", escribió.

En su mensaje, De Cárdenas resume esta experiencia con imágenes en las que aparece con su hijo y el equipo médico que la atendió. "Mi parto no fue uno fácil. De hecho, no fue como yo me lo esperaba. Pero así es la vida. Y estoy ok con eso", compartió.

Explicó que decidió grabar su parto a fin de recordar todo lo que implicó trae al mundo a su bebé:

"Quiero acordarme para siempre cómo llegaste al mundo, bebo. Pisando fuerte, haciendo una entrada triunfal. Así espero que vivas tu vida… como tu madre. Te amo, Emile".

Anahí de Cárdenas afronta el postparto con el apoyo de su familia

En otra publicación, Anahí de Cárdenas señaló que comienza a sentirse más estable y que está afrontando el postparto con el apoyo de su familia.

"Voy dos semanas. Han sido un tagadá en esteroides. Ya voy aterrizando. Más lúcida. Gracias al cielo por la medicina. Gracias al cielo por que puedo y se pedir ayuda. Gracias a mi sistema de soporte. Gracias a mi marido por ser tan bueno conmigo y contenerme. Gracias a mi familia, la de sangre y la elegida. ❤️ les amo", narró.

Por último, dijo que la maternidad es también un proceso de aprendizaje continuo.

"Hay que hacernos cargo de lo que sentimos. Si mamá está bien; bebé estará bien. No te descuides, tu salud mental importa. Nadie te va a dar un premio por sufrir. Emile, has venido a moverlo todo y estoy tan agradecida de lo que ya me vas enseñando. Te amo bebito", concluyó.