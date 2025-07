“Son unos desgraciados”: Laura Spoya y Mario Irivarren indignados por robo a Furrey tras ser atropellado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante el reciente episodio del podcast Habla Good, los conductores Laura Spoya y Mario Irivarren expresaron su indignación tras conocerse que el youtuber Furrey fue víctima de un robo luego de ser atropellado mientras se desplazaba en scooter por la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria.

El accidente dejó a Antonio Crespo -verdadero nombre del youtuber- gravemente herido y sin sus documentos personales, los cuales perdió durante el impacto, cuando fue arrastrado varios metros por el vehículo que lo embistió. El viernes, 11 de julio, se informó que, tras el accidente, una persona encontró sus pertenencias y vació sus cuentas bancarias de manera fraudulenta.

Al conocer el hecho, Laura Spoya calificó de “malnacidos” a quienes aprovecharon la situación para robar, y pidió a los seguidores del youtuber abstenerse de hacer transferencias por Yape, ya que sus cuentas fueron congeladas por seguridad. “Hay un hecho que me indigna muchísimo, se han estado buscando sus documentos, él cargaba con una mochila roja. Recuerden que él no es peruano (es español) y los necesita para agilizar todos los trámites. Y en vez de recibir esto, lo que nos enteramos es que sus cuentas fueron vaciadas. Son unos malnacidos, no comprendo cómo opera el cerebro de esta gente”.

Por su parte, Mario Irivarren fue aún más enfático en su condena: “Aquel desgraciado que ve a una persona accidentada y lo aprovecha para robarse sus cosas es un malparido, un asco de persona (…) No merece estar caminando por la calle, no merece ni estar vivo”.

Los conductores hicieron un llamado a que las autoridades revisen las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable de este condenable acto.

Fiscalía pide prisión preventiva para conductor que atropelló a Furrey

Jener Cáriga, abogado de la familia de Furrey, informó a RPP que el estado de salud del youtuber “es muy grave”, por lo que se espera -de acuerdo con su testimonio- que se le haga dos cirugías más.

“Faltarían hacerle dos cirugías adicionales, pero para hacerlas se requieren permisos especiales, como de un colegiado médico, porque al ser tan complicada, se deben prever todos los permisos médicos. La familia está esperando eso”, sostuvo.

También señaló que el Ministerio Público ya formalizó la investigación preparatoria contra el conductor del vehículo que embistió a Furrey y quien se encuentra detenido en la Comisaría Apolo, en el distrito de La Victoria. Según detalló la defensa legal, el pedido fiscal ya está en el Poder Judicial, entidad que determinará, luego de la audiencia, si se da, o no, la prisión preventiva de nueve meses contra el conductor.

“El fiscal ha llegado a la determinación de que no es delito de lesiones culposas, sino que estamos ante un delito de homicidio simple en grado de tentativa. Eso es lo que ha variado después de la visualización de los videos”, acotó.

¿Cuál es el estado de salud de Furrey?

El miércoles, 9 de julio, Furrey fue atropellado en La Victoria mientras transitaba en scooter hacia el estudio para grabar un episodio de Habla Good. Por la gravedad del accidente, fue trasladado de urgencia a la UCI con múltiples heridas.

Su esposa, la doctora Giselle Minchola, confirmó que, aunque su estado es delicado, lo reconoció, lo que constituye una señal alentadora.

Tras el accidente, también se produjeron robos: se le sustrajeron documentos personales y se vaciaron sus cuentas bancarias, lo que obligó a su familia a bloquear dichos fondos y solicitar ayuda para recuperar documentos esenciales como el carné de extranjería.