Anahí de Cárdenas celebró la llegada de su hijo tras pasar un susto durante el parto

Anahí de Cárdenas anunció el nacimiento de su hijo a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. El bebé llegó al mundo el 26 de junio de 2025, según detalló la propia actriz en un mensaje escrito desde la perspectiva del recién nacido.

En la publicación, la artista explicó que el parto se realizó mediante cesárea de emergencia debido a una complicación de último minuto. "Me hice la ca... en su panza y tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia. Pero está bien mi mamá, solo un poco adolorida", se lee en el texto.

La actriz también compartió algunos datos sobre su pequeño, quien llegó al mundo con casi 3 kilos. "Nací con 2.990kg y 49cm soy un comelón y un cagoncito que no le gusta ser cambiado y lloro cuando me cambian el pañal. Me gusta ser envuelto como taquito y duermo muy rico", agrega el mensaje.

Colegas, amigos y figuras del medio artístico, como Ismael La Rosa, Daniela Darcourt, Stephanie Orúe, Alicia Mercado, entre otros, no tardaron en felicitar a la actriz, quien hace más de cinco años enfrentó un cáncer de mama.

Anahí de Cárdenas está casada con el abogado Elías Maya desde octubre de 2022. La pareja celebró su matrimonio civil en una ceremonia con familiares y amistades. En mayo de este año realizaron el baby shower, donde revelaron por primera vez el nombre del bebé.

Tenía de plazo un año para concebir

Como parte del tratamiento hormonal para combatir el cáncer, Anahí de Cárdenas pasó por una menopausia inducida, una condición que interrumpe temporalmente el ciclo menstrual y suele ser utilizada para minimizar los riesgos asociados a la enfermedad. Sin embargo, su médico le dio una oportunidad de intentar concebir, interrumpiendo el tratamiento luego de tres años.

"Estuve con la menopausia inducida hasta mediados de septiembre de 2023, cuando el doctor me dijo que podía intentar salir embarazada. En mi caso específico, había salido un ensayo de unos doctores diciendo que estaba ok interrumpir el tratamiento después de los tres años para tener un embarazo. El medico me dijo 'tienes un año para salir embarazada'. En octubre de 2024 se cumplía un año de poder intentarlo y creo que el último día salí embarazada", declaró en video que compartió en sus redes.

Anahí de Cárdenas enfrentó dos pérdidas en su intento por concebir

Anahí de Cárdenas habló acerca de los problemas que enfrentó en su camino hacia la maternidad, sin embargo, este logro estuvo precedido por dos pérdidas.

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado.

Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas malas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral F*ck Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.

"Paramos de intentar y esperamos a que termine la obra. En junio, decidimos volver a intentarlo. En septiembre estaba agotada, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para empezar el proceso de hacer embriones, descongelé mis óvulos y justo el día que se estaban haciendo los embriones me hice una prueba porque mi regla no llegaba... ¡Estaba embarazada!", relató en RPP.

