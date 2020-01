Anahí de Cárdenas sobre su segunda quimioterapia: “Me siento mucho más preparada que la primera vez”

Anahí de Cárdenas viene luchando contra el cáncer de mama y recién se sometió a su segunda quimioterapia. | Fuente: Instagram

La lucha de la actriz Anahí de Cárdenas contra el cáncer de mama se viene registrando a través de sus redes sociales. Para ella, esta es una manera de inspirar al resto de mujeres que viven una situación similar a enfrentar “sus días más oscuros”.

Por eso, el pasado 2 de enero, la actriz de “Al fondo hay sitio” anunció desde su cuenta de Instagram que se sometería a la segunda quimioterapia de su tratamiento. “Me siento mucho más preparada que la primera vez, igual con nervios, preguntas, y como siempre, el ‘cuy’ que da vueltas en mi cabeza, no para”, escribió antes de iniciar la terapia.

Anahí aseguró que viene practicando “el arte del desprendimiento” en los planos “físico, material, emocional”. “Pero creo que las verdaderas pruebas son inesperadamente simples y, sin embargo, complejas”.

Horas antes de iniciar su segunda quimioterapia, De Cárdenas envió otro mensaje de motivación. “Y empezamos. Hoy hidratación todo el día y mañana, tempranito, quimio. Cada vez mejor adaptada al proceso. ¡Vamos con fe!”, publicó.

SU DIAGNÓSTICO

Como se recuerda, en noviembre, Anahí de Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Dioses” y “Máncora”, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

Durante su mensaje, la actriz también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante— además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, ella fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Recientemente, grabó para la cinta "No me digas solterona 2", que se estrenará en abril del 2020.