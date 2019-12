Aunque no estaba lista, Anahí de Cárdenas decidió raparse el cabello y compartirlo con sus seguidores. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas, quien viene registrando su lucha contra el cáncer de mama en sus redes sociales, sumó un nuevo paso: se rapó el cabello y compartió su experiencia con sus seguidores.

"He decidido tomar al toro por las astas y raparme la cabeza", dijo la artista en un video que compartió en su Instagram. "No estoy lista, pero creo que es algo que debo hacer para mí", agregó en su publicación.

Anahí de Cárdenas señaló que quería compartir este acto con sus seguidores ─aunque hubo un momento, sin filmar, que se tomó para asimilarlo─ a los que también agradeció por su apoyo constante, ya sea que la conozcan o no.

Hace unas semanas, se sometió a su primera quimioterapia, para luchar contra el cáncer de mama, momento que aprovechó para decir que tomaba su enfermedad como una oportunidad para crecer y aprender a ver la vida de otra manera. En su último video, continuó con esta idea al sostener que le ha ayudado a dar un giro en su vida.

"Yo ya venía practicando una manera de vivir más consciente, pero creo que esto ha sido como el empujoncito para darle la vuelta a todo", sostuvo la también bailarina. "¡Vamos por ese 2020 que le vamos a sacar la mierda!", continuó animada.

Anahí de Cárdenas mostró cómo se rapó el cabello. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas también aprovechó para mandar un mensaje invocando a la prevención ya que "es la única manera de que esta enfermedad se pueda erradicar".

DIAGNÓSTICO

Como se recuerda, en noviembre, De Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Dioses” y “Máncora”, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

Durante su mensaje, la actriz también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante— además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, ella fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Recientemente, grabó para la cinta "No me digas solterona 2", que se estrenará en abril del 2020.