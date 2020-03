Anahí de Cárdenas recomienda series para ver durante la cuarentena. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas realizó un video para Instagram Tv, en el que habla de cómo pasa el aislamiento social obligatorio, ordenado por el presidente Martín Vizcarra, para evitar la propagación del COVID-19.

Anahí de Cárdenas reveló que pasa la cuarentena junto a su novio, de quien por el momento se desconoce su nombre, por lo que ambos han decido aprovechar el momento para "dejar los celulares y estar realmente juntos".

"Hemos encontrado momentos durante el día para hacer cosas juntos, como hacer música, conversar,(...) pero también hacemos cosas aparte", precisó la intérprete peruana. "Parte de las cosas que hacemos juntos es ver series (...) es bacán porque podemos compartir y podemos comentar acerca de lo que hemos visto", indicó.

En ese sentido, la actriz de "No me digas solterona" hizo una lista de las series que está viendo durante la cuarentena, para recomendar a sus fanáticos a también verlas.

La actriz hizo una lista muy variada, pues incluye series de diversas plataformas de streaming, como HBO Go, Netflix, Amazon Prime y Apple Tv.

Estas son las series que Anahí de Cárdenas recomienda ver durante la cuarentena:

En HBO Go

- Big little lies

- Sharp objects

En Netflix

-The end of the fucking world

-Im not ok with this

- Élite

-Toyboy

En Amazon Prime

- Hunters

- Mr. robot

En Apple Tv

- The morning show

PIDE SOLIDARIDAD

Anahí de Cárdenas utilizó el sarcasmo para referirse específicamente a la cantidad de papel higiénico que han adquirido algunos ciudadanos. "Pienso en las personas comprando tanto papel higienico y solo se me viene una imagen a la cabeza. Todos disfrazados de momias como lo hacíamos cuando eramos niños", escribió.

"¿Qué van a hacer con tanto papel higiénico? ¿Se lo van a comer? ¿Van a hacer ropa de él?", añadió la artista con la intención de hacer que las personas no se alarmen.

En ese sentido, De Cárdenas pidió solidaridad a sus más de 1.2 millones de seguidores de Instagram. Asimismo, indicó que al comprar todos los artículos de limpieza, hacen que otros se queden sin los mismos.

"Seamos solidarios! Con esa mano tan limpia que tienes te puede contagiar una persona que no ha podido comprar gel antibacterial porque tu te compraste todos los pomos que habían", aseveró. "Buen viernes para todos. Tranquilidad. Respeto. Tolerancia", concluyó.