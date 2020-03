Anahí de Cárdenas sigue su lucha contra el cáncer. | Fuente: Instagram

La actriz peruana Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1 millón de seguidores, para hablar de las personas, que como ella, son vulnerables a contraer el nuevo coronavirus.

De Cárdenas lamentó la situación que viven actualmente los pacientes diagnosticados con cáncer, pues los tratamientos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se han suspendido, debido al virus covid-19.

"Hablé con el doctor ayer. Estaba preocupada por mis quimoterapias y del riesgo que conlleva ir a la clinica en un momento como este, para una paciente de alto riesgo como yo. Hace un par de días me mandaron una foto del INEN, gente que esperaba ser tratada y no la dejaban entrar", detalló.



En ese sentido, la actriz manifestó su preocupación por las personas que son más propensas a contraer el coronavirus y pidió a todos a cumplir con la cuarentena, para así proteger a las personas que no cuentan con las defensas suficientas para contrarrestar al coronavirus.

"Preocupación. ¿Qué hacer? Hay gente que depende de su tratamiento para sobrevivir, pero el riesgo de contagiarse de #covid19 es aún más complicado para ellos. Si eres expuesto al virus, no va haber quimioterapia que te cure más adelante. Así de serio", sostuvo en la red social.

"Por favor, quédense en sus casas, por ustedes y por nosotros, que no tenemos las defensas como deberían de estar. Por los adultos mayores que también son población vulnerable, por los que tienen alguna enfermedad autoinmune", añadió Anahí de Cárdenas.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, Anahí de Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella participa en la cinta "Rómulo y Julita" y, en abril, estrenará la comedia "No me digas solterona 2".