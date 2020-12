Andrea Luna recibió el título Miss Globe. | Fuente: Instagram

Andrea Luna se despide del 2020 con una gran satisfacción: fue coronada Miss Globe, certamen que se realiza en EE.UU. y Asia. A la actriz le interesa impulsar su carrera artística en el extranjero gracias a este título.



"Estoy alejada de los cértamenes hace siete años, pero vi la oportunidad de probar algo nuevo. Estoy feliz porque tengo el título y como representante tengo que hacer algunas acciones y viajar. Además me ayudará a impulsar mi carrera como actriz en el extranjero", sostuvo a Trome.



A través de su cuenta de Instagram, la actriz de la telenovela "Princesas" agradeció haber sido escogida en el certamen Miss Globe.

"Estoy más que feliz, agradecida y me siento humilde ante su bondad. Felicitaciones a todas las participantes que llegaron al top. Les deseo lo mejor para el Año Nuevo", escribió Andrea Luna, quien este año superó la COVID-19.

SU ROL EN LA TV

La actriz da vida a uno de los personajes antagónicos en la telenovela "Princesas". Ella interpreta a Zamara Machuca e indicó los retos que significó este papel y cuán satisfecha se siente al haberlo asumido.

“Solo espero que no me juzguen por mi personaje, que es medio oscuro. Utiliza ese lado angelical, que tengo yo y siento que he explotado gracias al personaje como está escrito. He explorado ese lado medio gatuno”, relató Andrea Luna en un comunicado de prensa.

Por otro lado, el productor Miguel Zuloaga comentó sobre la posibilidad de realizar una segunda entrega. "Si vamos por ese camino [mantener el gusto del público] todo indicaría que se realice otra temporada. Creo que a la gente le ha gustado ver princesas reales y modernas. Es nuestra realidad", sostuvo.

"Princesas" es protagonizada por Fiorella Pennano, Priscila Espinoza, Priscila Espinoza y Tatiana Calmell. También cuenta con las actuaciones de Korina Rivadeneira, Stefano Salvini, Norma Martínez, Leslie Stewart, Mochi Brugué y Andrea Luna.